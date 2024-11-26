韩媒狙郑雨盛「伪善」：呼吁援助难民，却不管儿子&儿子亲妈！网友评：亲手把儿子变难民

24日晚，D社一则关於女模产子，而孩子的生父是影帝郑雨盛的消息震惊整个韩娱圈，随后另一家韩媒「Ten Asia」以《呼吁守护难民的郑雨盛的伪善，不管亲儿子&儿子妈妈》为题开始正面炮轰郑雨盛，称他伪善。

「Ten Asia」披露郑雨盛和女模文佳庇并非情侣关系，而郑雨盛亲子鉴定之后仅表示会承担起孩子父亲的责任，同时并不打算和文佳庇结婚。 一直在公众面前积极营造慈善家形象，多次公开发言希望韩国政府接纳国外难民的郑雨盛，实际上只承诺为自己的亲生儿子和儿子的母亲提供经济支持，而非承担完全责任，这引发了「伪善」的批评。

*稍早报导：小16岁女模为影帝未婚生子！郑雨盛替儿子取胎名，承诺共同抚养

*最新报导：郑雨盛亲子鉴定后只承认儿子不打算结婚！与女模并非交往关系，韩媒爆「见过几次之后她就怀孕了」

据「Ten Asia」25日的报导，郑雨盛和文佳庇过去并非恋人关系，但文佳庇怀上了郑雨盛的孩子并生下了儿子。 文佳庇希望与郑雨盛结婚，为孩子提供一个完整的家庭，但据多位知情人士透露，郑雨盛除了承诺经济支持外，不愿意在结婚和抚养孩子方面承担过多的责任。



根据D社的报导，郑雨盛为孩子取了胎名，并与文佳庇一起查看医院和产后护理中心，为孩子的出生感到高兴。 但这些报导与Ten Asia调查到的细节存在显著差异。 据多位知情人士透露，郑雨盛与文佳庇直到最近仍然会面，讨论结婚和抚养问题，但未能达成一致。 郑雨盛表示，在道德层面他会为文佳庇的孩子支付抚养费，但坚持认为他无法以结婚、家庭或父亲的身份参与其中。 文佳庇最近通过社交媒体透露自己低调生产并公开儿子存在，实际上是在表明双方在此问题上的分歧未能解决。



郑雨盛的行为被认为是表里不一。 尤其是他曾呼吁救助、接收难民，但却只肯为自己的亲儿子和儿子的母亲提供经济支持，而不是承担全部责任，不少网友吐槽：「你把你亲儿子变成了难民」、「既然生了就该好好抚养啊，钱肯定也是要给的，这可是你亲儿子啊」、「 因为救助难民不需要他亲力亲为，动动嘴就好了，养孩子不仅要钱，还要全程参与其中」、「太可笑了」、「这就是韩国男人的本质」、「该爆发的终於爆发了」、「他选择用最简单的方式—金钱来解决问题。 希望他不要说出『没有爱，只是享受了这段关系』这种话」、「这不算伪善的话，什么是伪善」、「善良正直的形象？ 其实从出道开始我就发现他其实很喜欢装腔作势，只是现在才被戳穿罢了」、「他提及难民的时候我就发现了，完全不考虑国家立场」、「打造的善良正直的人社终究是被伪善给戳穿了」、「可以喊援助难民的口号，但是可以不管自己的儿子」、「不想当爸爸，不想养孩子，不想结婚，那你就不该让整件事情发生啊」、「 护难民之前，应该先负责起自己的亲生骨肉」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻