【韓網熱門】百想藝術大賞「DON'T LXXK UP」照片，多位明星可愛出鏡

百想藝術大賞設置了「DON'T LXXK UP」拍照環節，讓明星們留下了四宮格照片。
韓國網友評論：
1. 羅暎錫非常HIPHOP
2. 金秀賢太帥了
3. 南宮珉好可愛啊
4. BIBI太會擺pose了
5. 李到晛很會拍
6. 李到晛也出來了啊，廉惠蘭看上去超級幸福
7. 柳承龍怎麼這麼搞笑
8. BIBI太會拍了，金秀賢和安俞真像一對相愛相殺的兄妹
9. 超級期待BIBI今後的表現
10. 忘不掉BIBI第一次看到DON'T LXXK UP時大受衝擊的表情，拍出了畫報的水平
11. 大家怎麼都這麼可愛
12. 金高銀那對太會拍了，帥氣+可愛
13. 看到廉惠蘭，連我都心情變好了
14. BIBI太有奉獻精神了，哈哈哈哈哈哈
15. 安俞真長著一張演員臉
16. BIBI像是在拍自己專輯的封面照
17. 安俞真好青春，衣服看上去也很舒服
18. 安俞真、金秀賢這個組合怎麼回事，哈哈哈哈哈
19. 安俞真是因為什麼得獎的？？
20. Calm Down Man居然這麼帥，嚇我一跳
原文：https://theqoo.net/square/3501169662
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