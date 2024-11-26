【韓網熱門】百想藝術大賞「DON'T LXXK UP」照片，多位明星可愛出鏡

百想藝術大賞設置了「DON'T LXXK UP」拍照環節，讓明星們留下了四宮格照片。

1. BIBI



2. IVE安俞真



3. 李正河&高允真



4. 柳承龍&李正河&高允真



5. 南宮珉



6. 金高銀&朱鐘赫



7. 廉惠蘭



8. 羅暎錫



9. Calm Down Man &羅暎錫&朴正民



10. 金秀賢



11. 安俞真&金秀賢



12. 李到晛



韓國網友評論：

1. 羅暎錫非常HIPHOP

2. 金秀賢太帥了

3. 南宮珉好可愛啊

4. BIBI太會擺pose了

5. 李到晛很會拍

6. 李到晛也出來了啊，廉惠蘭看上去超級幸福

7. 柳承龍怎麼這麼搞笑

8. BIBI太會拍了，金秀賢和安俞真像一對相愛相殺的兄妹

9. 超級期待BIBI今後的表現

10. 忘不掉BIBI第一次看到DON'T LXXK UP時大受衝擊的表情，拍出了畫報的水平

11. 大家怎麼都這麼可愛

12. 金高銀那對太會拍了，帥氣+可愛

13. 看到廉惠蘭，連我都心情變好了

14. BIBI太有奉獻精神了，哈哈哈哈哈哈

15. 安俞真長著一張演員臉

16. BIBI像是在拍自己專輯的封面照

17. 安俞真好青春，衣服看上去也很舒服

18. 安俞真、金秀賢這個組合怎麼回事，哈哈哈哈哈

19. 安俞真是因為什麼得獎的？？

20. Calm Down Man居然這麼帥，嚇我一跳

原文：https://theqoo.net/square/3501169662

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