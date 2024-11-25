鄭雨盛親子鑒定後只承認兒子不打算結婚！與女模並非交往關係，韓媒爆「見過幾次之後她就懷孕了」

鄭雨盛與小16歲模特文佳庇未婚生子的消息曝光後，兩人的微妙立場差異引發了外界的關注。

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24日，鄭雨盛所屬經紀公司Artist Company表示：「文佳庇通過社交媒體公開的孩子確實是鄭雨盛的親生子。 關於孩子的撫養方式，我們正在討論最好的方向，作為父親，鄭雨盛會一直承擔起責任。」但同時強調：「關於孩子的出生時間、兩人的交往情況以及結婚計畫等私生活內容，我們無法確認。」

鄭雨盛方面發表官方聲明是因當天D社的爆料，D社透露文佳庇所生的兒子的親生父親是鄭雨盛。 據悉，文佳庇與鄭雨盛在2022年通過一次聚會結識，兩人之後保持了較為親近的關係。 雖然兩人並未正式交往，也沒有結婚的計畫，但得知文佳庇懷孕的消息後，鄭雨盛親自給孩子取了胎名，還一同討論了產後護理中心和醫院的事情。



然而接下來另一家韓媒「Ten Asia」報導提出了稍有不同的看法，並未詳細披露兩人相識的具體過程，只稱並非通過演員介紹等方式認識，兩人並非情侶，但在幾次見面，文佳庇懷孕，並告知鄭雨盛此事。 經過親子鑒定後，鄭雨盛承認了孩子的生物學父親身份。

最近，鄭雨盛和文佳庇在孩子的撫養問題以及是否結婚等方面的討論中，意見出現了明顯分歧。 文佳庇希望結婚組成家庭，而鄭雨盛則明確表示不打算結婚。 鄭雨盛方面表示他將支付撫養費和出生相關費用，並會盡最大努力參與撫養孩子。 最近文佳庇在社交媒體上宣布懷孕並生子的消息，也與這種分歧有關。關於此事，網友們的意見分歧。 一方面有人認為這是「個人私生活」的問題，另一方面也有人批評鄭雨盛「只說會盡力撫養孩子，卻顯得很不負責任」。



此外，文佳庇在22日通過個人IG宣佈了自己生子的消息，並表示：「我一直覺得為了守護心中珍貴的某樣東西，我必須將其藏得嚴嚴實實。 以後我會遇到很多人，也會面對很多問題，但通過公開我的故事，我感覺心裡輕鬆了一些。 」



而鄭雨盛在今年1月底接受電視劇《跟我說愛我》的採訪時，提及關於戀愛和結婚時曾表示：「我已經53歲（韓國年齡）了，（對此）不作評論。 」根據孩子出生時間推算，那時文佳庇已經懷孕8個月。當時鄭雨盛與《跟我說愛我》中的搭檔演員申贤彬傳出戀情， 媒體拍到兩人穿著情侶款物品並一同造訪鄭雨盛常去的酒吧，但雙方很快否認了這一消息，稱「完全沒有事實根據」。



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