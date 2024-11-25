私生飯不是粉絲而是犯罪！除了宋再臨，他們也深受私生困擾：睡覺時被人親，收到未訂的外賣

演員宋再臨的突然離世令無數網友陷入悲痛中，此後韓媒爆料他長期受一名日本私生飯的騷擾，令人很難不把兩者繫到一起，也許私生飯就是將宋再臨逼到絕境的導火索。 （私生飯是指極端、癡迷於明星個人生活的粉絲，他們通過侵入明星的隱私空間、跟蹤、偷拍、騷擾等行為，試圖接近甚至控制偶像的私人生活。 ）

宋再臨於本月12日在首爾城東區的住所被發現身亡。 據報導，是一名原本與他約好共進午餐的朋友發現他倒在住所內並報警。 事發後，韓網各大論壇迅速傳播了關於一名日本私生飯長期糾纏騷擾宋再臨的消息。 據悉，該私生飯不僅公開辱駡宋再臨的親友，還持續散佈他的個人隱私和生活相關內容。



隨著韓流文化在全球掀起熱潮，海外私生飯的犯罪行為也呈現增加趨勢。 私生飯侵權行為不再局限於在韓國國內，而是發展為跨國現象。 韓國偶像團體遭遇私生飯侵害的事件早已屢見不鮮。 例如，有私生飯曾試圖出售EXO成員的內衣，甚至有私生飯潛入金在中的家中，企圖在他熟睡時親吻他。



女團TWICE成員娜璉也曾遭受來自一名德國籍男子的長期跟蹤騷擾。 該男子不僅在娜璉的直播中公開要求見面，還曾搭乘TWICE的同班飛機，企圖接近她。



BTS 防彈少年團 同樣深受私生飯侵害，成員 V 的護照資料曾被洩露，令他深感困擾; 老幺柾國也數次收到私生飯送來的未訂餐食品，氣得他公開表達憤怒。



私生飯行為不僅給明星本人帶來巨大心理壓力和威脅，也對明星周邊的親友、工作人員甚至普通粉絲造成困擾和傷害，雖然經紀公司採取了強硬應對措施，但明星們仍然面臨巨大壓力和不安，而這類私生行為可能最終導致悲劇的發生。

加上這幾年多有偏激的事情發生，如今此類問題已無法再被簡單視為個別粉絲的惡劣追星行為，本質上是一種不尊重偶像、甚至危害他人安全的犯罪行為。 加強法律懲罰等強有力的制度刻不容緩，只有通過法律、行業和粉絲群體的共同努力，才能從根本上遏制私生飯問題。

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