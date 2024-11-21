原来是粉丝娶了偶像！「铁肺女王」Ailee &《单身即地狱》崔时训宣布婚讯♥ 男方透露交往细节

实力派歌手、被誉为「铁肺女王」的Ailee，今年5月被爆恋爱ing且目标明年结婚，对象后来曝光是演员出身、曾演出恋综《单身即地狱》的崔时训，近日双方正式宣布婚讯。

*先前报导回顾：‎〈「铁肺女王」Ailee的未婚夫曝光！是《单身即地狱》的崔时训，两人以结婚为前提交往♥〉‎



19日，Ailee透过经纪公司A2Z娱乐宣布，将在明年4月20日与演员出身的企业家崔时训结婚，两人是藉由熟人介绍相识，已交往约一年。由於爱与信赖，今年5月双方便决定结婚，有了双方父母与家人的祝福之外，也希望藉此机会向支持的粉丝表达感谢。

A2Z也透露Ailee在官咖（粉丝俱乐部）上传的长文，文中包括「大家用心培养了明朗充满活力、且让我成长至今的我，遇到了可以共想这所有爱的人，决定结婚」、「遇见了一个借出肩膀让我得到照顾与依靠、值得感谢及信赖的人，因他的理解心与照顾心，有了未来一辈子都想要在一起的想法」。A2Z亦介绍崔时训是演员出身、因《单身即地狱》被大众所知，现已停止演艺活动专注於F&B事业和MCN事业。最后，A2Z祝福两位「并肩的新旅程洋溢幸福与爱，希望未来的旅程伴随著无限的祝福与幸运」，承诺会一如既往支援Ailee演艺活动。



随著婚讯正式宣布，Ailee与崔时训昨（20）日大方公开甜蜜合照，Ailee写下：「大家好我是Ailee！非常感谢大家对好消息的祝福和关心！昨天真的是很幸福的一天啊～既然大家送来了很多祝福、应援与祝贺，我们情侣会幸福快乐地生活下去！」



崔时训不仅感谢大家祝福，也提到爱上Ailee并交往的过程，曝光对Ailee的爱称是「艺真公主」(Ailee本名李艺真)：「一年前看到艺真公主在舞台上表演的模样后被她迷住了，透过互相分享生活故事又被她深深吸引，产生了想一辈子守护她的想法。」他谦虚地写下：「当然，我是一个非常不足的人，但还是有我能为她做的。虽然是以不足的丈夫开始，但我会创造幸福、弥补不足之处，会让说这无趣的世界里我最搞笑的艺真公主，一生充满欢笑！」最后表示这是为了向支持Ailee的人们做出承诺而写：「为了向过去12年间，喜爱和支持艺真的许多人打招呼并约定，所以写了简短的文。我有信心一辈子守护这世上最帅的女人艺真！请大家拭目以待。谢谢。」



这对未婚夫妇，尤其是崔时训的发文可以说「一片闪光」，回顾他去年10月发文看了Ailee演唱会的内容：「看了最爱的Ailee演唱会，也和相爱的人一起度过了幸福的生日酒。」网友在两人宣布结婚后回头「朝圣」这篇文，按照时间来看是交往不久前，说他那时在看未来老婆演唱会、实现了许多粉丝想和偶像结婚的梦想。



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