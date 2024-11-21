李俊昊新劇《颱風商社》的女主角是她！《單戀原聲帶#2》淡顏系女孩琴世祿積極討論中～

這次李俊昊與曾執導《三流之路》、《今生也請多指教》的李娜靜導演合作，女主人公也被報導將由《五月的青春》、《單戀原聲帶#2》的琴世祿接下。

根據韓媒iMBC娛樂今天（21日）最新報導，演員琴世祿將出演 tvN 全新韓劇《颱風商社》中的女主角。琴世祿所屬公司BH娛樂也向媒體透露，表示：「琴世祿確實收到了出演《颱風商社》的提案，目前正在積極討論中。」



《颱風商社》講述1997年IMF（亞洲金融風暴）面臨破產危機，正面迎戰的中小企業及其家族奮力掙扎的故事。



琴世祿正在討論的角色，是在劇中飾演颱風商社的業務代表吳美淑一角。吳美淑是典型的「韓國長女」，在年幼時失去父母後，為了養家糊口早早踏入職場。原本只是一名會計師的她，在收到姜颱風的邀請後，成為了業務代表，以拯救因IMF危機而陷入困境的公司。



此前，李俊昊已確認出演《颱風商社》的代表姜颱風一角，為了守護去世父親非常珍貴的「颱風商社」而努力奮戰，在 IMF 的巨大壓力下，與周圍的人一起經歷挫折和成長的過程，也令人相當期待。



目前《颱風商社》預計明年在 tvN 播出。

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