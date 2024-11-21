Disney+ 正式宣佈製作《MOVING 異能》第二季！這次也和姜草作家一起，期待原班人馬回歸啊！

今日（21）下午，在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行「迪士尼文化產品展示會2024（Disney Content Showcase APAC 2024）」，並介紹 Disney+ 將在12月至2025年公開的韓國原創系列。

當天，迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁 Carol Choi（蔡志行）在會上表示：「粉絲們不斷詢問的作品就是《MOVING 異能》，雖然是動作奇幻系列，但其中心是友情、家庭、成長故事，自公開後獲得很多的獎項。」他接著說：「因為享受了旋風般的人氣和成功，所以不能就此停止，在這裡給大家帶來好消息，決定製作《MOVING 異能》第二季，和姜草作家一起製作，只是現在還處於初期階段，以後會向大家傳達更多的內容的。」



官方 X（舊推特）也正式公佈這個好消息：「席捲全球的《MOVING 異能》以第二季回歸！充滿著更有魅力故事的《MOVING 異能2》確定 Disney+ 公開。」



而《MOVING 異能》由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範、李正河、高允貞等人主演，講述隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦秘密的父母們，雙方共同面對跨越世代的巨大危險的超能力動作英雄故事。去年8月公開後話題性、討論度都非常高，也在《第3屆青龍系列大獎》拿下多個獎項。



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