宋仲基升格二寶爸！妻子Katy平安生下女兒，曬小手照報喜「漂亮的小公主出生了」

宋仲基成爲兩個孩子的爸爸！自去年6月妻子 Katy Louise Saunders‎（凱蒂·露易絲·桑德斯）生下兒子後，時隔1年半女兒出生啦！湊成了「好」字。

宋仲基20日在自己的粉絲俱樂部表示：「我現在在羅馬，這里對我來說是特別的地方，去年我在這裡迎來我的第一個孩子。今年，我又迎來一個漂亮的孩子。」同時，宋仲基還公開嬰兒手的黑白照片，他說：「漂亮的小公主健康地出生了，我妻子和女兒都很健康，我會在這裡好好照顧家人，然後盡快回到拍攝現場。」

而宋仲基和 Katy Louise Saunders‎ 在2021年通過熟人介紹認識，他們在2022年12月公開了戀愛消息，第二年公開結婚及懷孕的消息，今年7月公開妻子已經懷上第二個孩子，正在集中進行胎教準備分娩。



另外，現在正在拍攝電視劇《My Youth》的宋仲基也公開自己的近況：「正在飾演的角色是一個帶著過去的宣佑海（劇中角色名字），拍攝過程特別幸福，我感覺很久沒有遇到這種平凡又有現實感的角色了，所以每天都充滿期待和激動。」



而《My Youth》由宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄主演，講述支撐彼此人生最黑暗時期的初戀時隔十多年重逢後，再次描繪花樣年華的故事，預計在明年（2025年）播出。



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