Disney+ 正式宣布制作《MOVING 异能》第二季！这次也和姜草作家一起，期待原班人马回归啊！

今日（21）下午，在新加坡滨海湾金沙会展中心举行「迪士尼文化产品展示会2024（Disney Content Showcase APAC 2024）」，并介绍 Disney+ 将在12月至2025年公开的韩国原创系列。

当天，迪士尼公司亚太区原创内容策略执行副总裁 Carol Choi（蔡志行）在会上表示：「粉丝们不断询问的作品就是《MOVING 异能》，虽然是动作奇幻系列，但其中心是友情、家庭、成长故事，自公开后获得很多的奖项。」他接著说：「因为享受了旋风般的人气和成功，所以不能就此停止，在这里给大家带来好消息，决定制作《MOVING 异能》第二季，和姜草作家一起制作，只是现在还处於初期阶段，以后会向大家传达更多的内容的。」



官方 X（旧推特）也正式公布这个好消息：「席卷全球的《MOVING 异能》以第二季回归！充满著更有魅力故事的《MOVING 异能2》确定 Disney+ 公开。」



而《MOVING 异能》由柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、柳承范、李正河、高允贞等人主演，讲述隐藏超能力生活於现在的孩子们，与隐藏过去痛苦秘密的父母们，双方共同面对跨越世代的巨大危险的超能力动作英雄故事。去年8月公开后话题性、讨论度都非常高，也在《第3届青龙系列大奖》拿下多个奖项。



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