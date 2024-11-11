金光洙談T-ara霸凌疑雲，後悔阻止關鍵證據曝光！花英反駁：被打罵是事實，有證據

現POCKETDOL STUDIO（前身MBK娛樂，前前身Core Contents Media）代表金光洙（又譯金光秀），曾一手捧紅Turbo、SG Wannabe、T-ara等歌手，是韓國歌謠界一大人物，但也是歌謠界一大爭議人物。近日他登上洪賢姬與安貞桓主持的《出發吧GO》澄清各種關於自己的謠言，包括知名的「T-ara霸凌事件」。

眾所皆知T-ara 2012年爆出成員排擠2010年加入的新成員花英（和榮，柳和榮），起因是成員們在Twitter上諷刺腳受傷的花英「不夠有意志」上台演出，讓她們得短時間在少了她的情況下重新排舞。沒多久公司宣布花英退團，但僅說明她態度有問題，讓外界更相信花英遭受霸凌。2017年花英與當時同公司的雙胞胎姐姐孝英（孝榮，柳孝榮，男女共學與5dolls成員）一同上節目談到當年事件聲淚俱下，後來當年的工作人員曝光孝英曾用kakao Talk威脅T-ara忙內成員雅凜，才讓事情反轉。



*相關報導回顧：‎〈排擠說有內情！ T-ara前工作人員曝花英姐妹扮無辜玩「受害者Cosplay」〉‎



金光洙坦言「T-ara事件」讓他跌入深淵，他娓娓道來來龍去脈，表示當初花英在音樂節目扭傷了腳，隔天看到她前往日本演唱會在機場拄著拐杖時，相當驚訝地打電話詢問經紀人，經紀人表示花英傷到韌帶但沒有骨折，他隨即指示讓花英退出此次演出。少了花英，其他成員得重新練20多首歌曲，但他沒想到的是，花英打著石膏上台唱了一首歌，表現還不錯，他也稱讚她了。不過，其他成員要求花英應該向她們道歉，但他認為花英父母都一起來到日本看演出了，不想讓花英父母難堪，打算回韓國再說，結果就發生了孝英用kakao Talk傳訊息威脅雅凜之事。



金光洙表示看到訊息的時候又驚愕又生氣，把花英孝英姐妹都叫來，親手撕掉花英的合約「無條件解約」，讓她想去哪就去哪。當時曾討論是否要開記者會公開kakao Talk內容，不過他說了一句「那麼那位朋友（花英）的人生怎麼辦？」便沒公開，也認為T-ara行得正坐得直，可以繼續活動，結果反到造成自己遭殃。外界罵T-ara也罵他，即便如此他還是鼓勵T-ara「你們沒做錯，要繼續活動，一切由我承擔」。



金光洙哽咽落淚坦言很後悔，透露T-ara成員們到現在還會邀請他到生日派對，看見她們的時候最後悔。



看完節目，網友留言大部分嗤之以鼻，批評金光洙裝善良、想洗白，原因是他在演藝圈「惡名昭彰」，除了T-ara事件還有虐待Turbo金鍾國、旗下當紅團體SG Wannabe與SeeYa分帳不明……等等「事蹟」，節目裡也突然澄清沒打過金鍾國，說金鍾國也為誤會向他道過歉。有則留言直言金光洙對待其他藝人都是緊抓著不放、想走也不讓對方走，怎麼可能花英一出事就無條件解約。

▼節目影片（T-ara相關內容已定位8:32）



對於霸凌事件重新被提起，當事人花英在IG長文反駁，重申自己是霸凌受害者、有相關資料可證實。她說明自己身為新成員不僅被打還遭受許多惡言惡語，日本的表演是她拜託理事至少讓她唱一首歌，理由是覺得太對不起成員，而對外界傳她裝受傷跑去做美甲一事，她解釋T-ara在日本活動時本來就會在飯店做美甲，是因為指甲斷掉才會在上台前做護理，並非滿足自己慾望。



她還反過來指控金光洙代表當時要她對事件三緘其口，否則會一起解除姐姐孝英的合約，「只有20歲的我認為照做是最好的，結果連道歉都沒收到就退出了，到現在為止三緘其口了12年」。

▼花英Po文



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