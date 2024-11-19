一天之间口碑大反转！T-ara前成员和荣二次发声明：狙「洗发水」造型师说谎、前队友孤立！韩舆论转变「忍到现在简直是菩萨」

前T-ara成员柳和荣（曾译柳花英）发布第二次声明，表示自己曾遭到团队成员孤立，并点名造型师金佑利，称其多年前的人品指控纯属谎言。

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T-ara不和&霸凌重提：「你为什么打柳和荣？」芝妍遭炮轰

11月18日柳和荣通过个人SNS发表立场声明，称：「过去12年间，我和家人承受了无数虚假内容、诸多臆测、过分的恶评、毫无根据的盲目指责和威胁以及骚扰，但我再也无法保持沉默。」



针对12年前T-ara所属公司代表金光洙曾表示「无条件解除柳和荣专属合约」的言论，柳和荣主张：「金光洙代表当时知道我被霸凌的事实。 我还记得大家拒绝和我成为室友，导致我只能在宿舍的客厅生活; 还有那些无数次的辱骂、批评以及遭受暴力的记忆，这些都成为我的伤痛。」

此外，柳和荣提到曾对其人品提出质疑的T-ara负责造型师金佑利，并直指其姓名表示：「在我加入T-ara时，他并不是团队的造型师，所以我从未见过或与金先生有过交流。 他曾在某综艺节目中提到，我对美容沙龙的工作人员说『洗发水啊~走吧』，并因此质疑我的人品，还说『作为新成员进入团队，缺乏纪律和礼貌』，但这些全都是谎言。 我根本没去过他所提到的沙龙，与他采访中提到的人也从未有过任何交集，这是明显的诽谤。」



最后，柳和荣强调：「我认为霸凌在我们的社会中和杀人无异。」并补充说，对於未来在YouTube等平台上散布虚假事实以及恶评的行为，将采取法律措施应对。

一天之内韩网上关於柳和荣的口碑大反转，广大网友纷纷表示：

1. 快去起诉当年那些黑粉

2. 金光洙到底是为了什么

3. T-ara的成员们，太严重了

4. 队友和代表太恶心了，这是人做得事吗???

5. 没有人向和荣道歉啊，除了雅凛全是加害者，还利用雅凛打压和荣

6. 和荣忍到现在算是菩萨了，要知道之前辱駡她的那些留言非常常过分，队友们根本没有良心，快道歉

7. 队友要是有良心的话就快道歉，也别再出来了

8. 难怪我那么讨厌那个男造型师呢，差点就忘了他

9. 哇，造型师都没见过她，就这么捏造说谎了，和荣加油

10. 这不算孤立、霸凌算什么???

11. 其实我并没有太关注这件事情，当时也只是以为队内不和罢了，没想到是和荣单方面被欺负

12. 公司就是垃圾，社长快消失吧

13. 和荣进t-ara的时候才18岁吧，当时队里有比她大很多的姊姊，这帮人欺负别人这么开心的吗？

14. 看看当初队友在Twitter上的发言就一清二楚了，当初我就一直在给和荣加油，希望这群加害者不要厚著脸皮上电视

15. 最开始我就觉得整团都在狙击一个人这就是霸凌了

16. 看看，那群加害者静悄悄地一言不发

17. 最荒唐的就是和荣作为受害者从来没有像队友那样胡说八道，这么安静地活著为什么还要去骚扰她？？ 是因为觉得她好欺负吗？？ 过去那么久了，和荣再也不是当年那个只知道受欺负的小孩了

18. 所有人都在骂受害者，当时的她多痛苦啊，能够坚持到现在真的非常勇敢了

19. 没发证据是为了在起诉时用吗？ 希望你有很多证据，因为打官司最重要的就是证据，真的很担心

20. 洗发水风波居然全是假的！！！

於此同时T-ara前成员雅凛也通过IG发布了声明，承认和荣在声明中提到的「最关爱雅凛」、「姊姊孝英已向雅凛道歉」等发言全部属实。

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以下为和荣声明全文：

我是前T-ara成员花英。

关於最近引发热议的「T-ara霸凌」事件，首先，我向大众真心道歉，因为此事可能给大家带来了不必要的困扰与疲惫感。 过去12年，我和我的家人承受了无数虚假的内容、各种猜测、过度的恶评、毫无根据的指责与威胁，以及长期的骚扰。 我们心痛地忍受著这一切，但最终无法再保持沉默，因此我选择在IG上公开我的立场声明，希望大家能够理解。

上周在IG发表声明后，我最希望的是能够听到他们真心的道歉。 然而，直到现在，前所属公司代表金光洙及T-ara成员们都未表态，我已经决定不再抱有任何期待。

不过，我和姐姐终於能够坦率地说出真相，摆脱了长久以来的误解与污名，这对我们而言是一种安慰。

因此，我认为有必要进一步说明相关情况，以下是详细的内容：

第一点：我的姐姐当初给雅凛（前T-ara成员）发简讯的原因，是因为当时我把刚加入的雅凛当作妹妹一样关爱，但因为T-ara成员和雅凛之间的挑拨离间，让我受到了伤害，於是向姐姐倾诉了自己的委屈。 姐姐因此发讯息给雅凛。 关於此事，姐姐与雅凛在数年前已经个人和解并互相道歉，消除了误解。

然而，金光洙代表却在未经当事人确认的情况下，在节目中公开这些简讯内容，恶意利用这些内容来谋取个人利益，这对我、姐姐以及雅凛都造成了精神伤害，这种行为构成了事实陈述的名誉毁损。



第二点，金光洙代表明知我被霸凌，却选择袖手旁观。 记得当时，所有人都拒绝和我成为室友，导致我只能住在宿舍的客厅。 此外，无数的辱骂、批评和暴力行为成为了我最大的伤痛。

第三点，关於与金光洙代表关系密切的T-ara造型师金佑利提到的「洗发水事件」。 金佑利先生曾在某综艺节目中，假装自己是直接负责T-ara的造型师，捏造了关於我的故事，公开批评我。 金佑利先生确实曾与金光洙代表合作过，但在我加入T-ara时，他并不是我们的造型师，我也从未与他见过面或有过交流。

他在节目中称我曾对美容沙龙的员工说「洗发水啊~走吧」，并因此质疑我的人品，还声称我作为新成员缺乏纪律与礼貌，表示T-ara并无过错，然而这些都是谎言，我根本没有去过他提到的沙龙，也不认识他提到的人。 这些内容是精心编造的影片，明显构成了名誉毁损。

在我澄清这些内容不实后，金佑利却将责任推给电视台，声称是「恶意剪辑」，完全是毫不负责的推卸态度，虽然他说「不是就不是」，但因为他的「洗发水发言」导致我受到了无尽的恶言，身心受创。



霸凌在我们的社会中与杀人无异。

我和姐姐现在已经别无所求，只希望能忘记这一切。 至於金光洙代表为何要再次将这件事公诸於众，我无法理解。 但为了防止更多猜测和恶评，我只希望能够传递真相。

为了我和家人，我们会努力从这些伤痛中恢复，并原谅与理解金光洙代表及T-ara成员们。 未来，对於在YouTube等平台上散布虚假事实和恶评的行为，我们将采取更加坚决的法律应对措施。

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