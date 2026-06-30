T-ara出身演員柳和榮首度公開未婚夫長相！純白婚紗美照曝光　9月將嫁大3歲企業家

女團T-ara出身的演員柳和榮於30日透過個人SNS分享多張婚紗照，並發文吐露婚前心情。

她寫道：「愛情並不是轟轟烈烈的承諾，而是一起歡笑的珍貴瞬間。在我們共同珍藏的季節裡，我學會了珍惜，也遇見了一位能將平凡日子變得特別的人。如今，我將以『我們』的名字，與他一起走過未來的每一個季節。」一番感性的文字令人備感溫馨。



公開的婚紗照中，柳和榮身穿純白婚紗，展現優雅又清新的氣質。尤其是過去僅公開過身影輪廓的未婚夫，這次也首度露面，兩人親密地擺出各種姿勢，格外引人注目。照片中，兩人深情凝視彼此、露出燦爛笑容，親吻對方並洋溢著幸福甜蜜的氛圍。



此前，柳和榮曾公開一張戴著鑲有大顆鑽石戒指的照片，並寫下「我的答案是『Yes』」，暗示自己已接受求婚，即將步入婚姻。

之後，她在今年4月親自宣布，將於9月12日舉行婚禮。當時她表示：「在悸動之上，我更加確信自己的選擇，如今希望能與他攜手走向同一條人生道路。」並透露：「我們決定超越愛情，成為彼此生命中不可或缺的全部。」分享了決定結婚的原因。



她也表示：「非常感謝大家給予超乎預期的關心與溫暖祝福，無法一一親自向每位致意，藉此向大家表達我的心意。也希望未來的人生旅程，能繼續得到大家溫暖的支持與祝福。」



據悉，柳和榮的未婚夫是一名大她3歲的企業家。兩人經過長時間建立彼此的信任後，決定攜手共度一生。婚禮將僅邀請雙方家人及親友出席，並以非公開形式舉行。

1993年出生的柳和榮，於2010年加入女團T-ara正式出道。退出團體後轉型為演員，陸續出演電視劇《前女友俱樂部》、《回來吧大叔》、《青春時代》、《爸爸好奇怪》、《愛上變身情人》，以及電影《今天的戀愛》、《詭鄰居》、《我們的歌》等作品，持續活躍於演藝圈。

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