期待男神＆女神合作！李鍾碩、文佳煐確定搭擋新劇《瑞草洞》，兩人都將飾演律師！

終於確定啦！《瑞草洞》這個陣容太讓人期待了！

tvN新劇《瑞草洞》講述每天在瑞草洞法律城上班的受雇律師（Associate Lawyer）們愉快又熱血的青春劇。該劇由現役律師擔任編劇，真實地描繪出「現實律師」的真正生活，將描繪出律師們負責日常生活和周圍可能發生的案件，並在過程中成長的故事內容。

日前，確定由李鍾碩出演男主角，他飾演邏輯能力滿級的9年律師「安柱亨」，成為律師的原因僅僅是因為對邏輯、案件感到有趣，並非一開始就有保護弱者、伸張正義、改變世界的「崇高理想」。9年來一直在同家公司，以極高的工作效率創下年薪新紀錄，但因為覺得麻煩而不自己開業。這也是李鍾碩繼《黑話律師》之後再次飾演律師，更是他時隔4年出演新劇，讓許多劇迷都相當期待！



今日（19）正式宣佈由文佳煐出演女主角，她將飾演剛結束律師事務所工作一年的新律師「姜熙智」。姜熙智下決心保護自己所愛的人，放棄藝術家的夢想，走上律師之路。不僅在法律上，還夢想著能觸碰委託人的心的律師。



而文佳煐近年通過《加油吧威基基2》、《女神降臨》、《Link：盡情吃，用力愛》、《愛情的理解》等作品中細膩地詮釋貼近現實的演技，獲得國內外觀眾的喜愛，成爲值得信賴的演員。目前正在拍攝《那傢伙是黑炎龍》，接下來也是繼續努力工作。



另外，《瑞草洞》由《Kairos：化時為機》、《不是機器人啊》、《W—兩個世界》朴勝宇導演執導，由現任律師的李承賢擔任編劇，預計在明年（2025年）上半年在 tvN 播出。

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