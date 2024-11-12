T-ara不和&霸凌重提：「你為什麼打柳和榮？」芝妍遭砲轟

MBK娛樂公司代表金光洙日前關於女團T-ara的言論再次將成員們推上輿論的風口浪尖，沉寂了多年的對內不和、霸凌傳聞再次浮出水面，同時成員芝妍面臨打擊。

在過去的三天裡，芝妍的個人社交帳號幾乎成為批評的集中地，貼文下充斥著「還打了耳光嗎？」、「真是厲害」、「請解釋為什麼打人」等留言。 9日，MBK娛樂公司代表金光洙在MBN節目《Let's Go 3》中提到相關事件，表示由於柳和榮以腳傷為由缺席了日本武道館的公演，其他成員因此受到了牽連。 隨後在社交媒體上開始出現「內部有問題」的傳聞，使得自己忍無可忍，撕毀了柳和榮和柳孝榮姐妹的合約。

然而，柳和榮和柳孝榮姐妹在10日和11日接連發表聲明反駁金代表的說法。 柳和榮聲稱「確實遭到T-ara成員的霸凌，甚至受到了言語和肢體暴力」。 柳孝榮也表示「給雅凜發簡訊是為了不讓她再欺負我妹妹，當時我害怕和榮會有不好的想法」。



關於此事件，其他T-ara成員保持了沉默。 然而，有關「芝妍在練習時打了柳和榮耳光」、「柳和榮曾在美髮沙龍裡耍大牌，命令員工『喂，洗髮水』」等的過去事件也再次受到關注。



更有一名自稱是Core Contents Media前員工的網友A某發聲，稱「老成員們氣場太強，因此和榮和雅凜無法融入團體，暴力和言語暴力確實存在。 記得有一次看到和榮在哭，問她發生了什麼事，她說是被成員打了，員工們也在旁觀而不作聲」。隨著關於柳和榮被打的言論不斷被重新提起，要求芝妍作出解釋的聲音也愈發高漲。

此外，芝妍上個月還傳出了與棒球選手黃載均分手的消息。 兩人自今年年初就數次捲入離婚傳聞，而黃載均被曝出曾在凌晨與異性一同飲酒，令外界議論不休。 最終在結婚兩年後決定離婚，讓粉絲們倍感遺憾。 如今加上舊事重提，讓芝妍度過了她人生中艱難的一年。

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