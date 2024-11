真的行程滿檔！SEVENTEEN小分隊「BSS夫碩順」即將回歸，新歌MV已拍攝完畢！

今日(18)據韓媒 sportsdonga 報導稱,SEVENTEEN 小分隊夫碩順(BSS)在首爾某處結束了新歌 MV 的拍攝,正在準備回歸。

隨後,經紀公司 Pledis 娛樂回應:「回歸日程確定後會立即通知。」



夫碩順是由 SEVENTEEN 成員Hoshi、DK、勝寛組成的小分隊,在2018年發行單曲〈Just do it〉出道。他們去年2月發行單曲專輯《SECOND WIND》,與李泳知合作的主打歌〈Fighting〉獲得大眾的喜愛,在今年1月舉行的《第38屆金唱片獎》上獲得音源部門的本賞。這也是夫碩順時隔2年多的回歸,他們會以什麼樣的風格和歌曲回歸?備受關注。



另外,SEVENTEEN 正在舉行《SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR》世界巡迴演唱會,上個月在高陽體育場揭開序幕,陸續到北美、日本四巨蛋、亞洲開唱。上月他們還發行第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》,以主打歌〈LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)〉展開活動。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞