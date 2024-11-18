伯賢時隔12年的首個單獨亞洲巡演的壓軸安可演唱會 《Lonsdaleite [dot]》即將搬上大銀幕！創造新歷史

男團EXO的伯賢時隔12年的首個solo亞洲巡演的壓軸安可演唱會 《Lonsdaleite [dot]》搬上大銀幕！伯賢的solo巡演於2024年3月起由首爾開始，橫跨亞洲13個城市，捕捉了無數難忘的時刻。

觀眾們可以在戲院內重溫伯賢華麗的舞蹈和完美的現場演唱，除了〈Bambi〉、〈Candy〉等多首熱門歌曲，《Lonsdaleite [dot]》內有伯賢的獨家訪問和幕後花絮，讓我們更深入瞭解伯賢的心路歷程。



電影除了2D外，亦使用了 ScreenX、4DX 和 ULTRA 4DX 等格式，體驗比以往任何時候都更寬闊、更生動！是時候再次感受伯賢令人興奮的舞台了！《BAEKHYUN: Lonsdaleite [dot] IN CINEMAS》11月29日起緊貼韓國，在香港及澳門戲院公開。門票皆已公開發售。

▼預告，11月29日起 2D, 4DX, ScreenX, ULTRA 4DX 緊貼韓國，在香港及澳門戲院公開。



百老匯院線：B+ cinema apm、MY CINEMA YOHO MALL、PREMIERE ELEMENTS、MOViE MOViE Pacific Place、MOViE MOViE Cityplaza、PACIFIC ifc

MCL院線：Festival Grand、K11 Art House、MCL Movie Town、MCL德福

CGV 院線：CGV D2 Place (香港)

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