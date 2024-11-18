真的行程满档！SEVENTEEN小分队「BSS夫硕顺」即将回归，新歌MV已拍摄完毕！

今日（18）据韩媒 sportsdonga 报导称，SEVENTEEN 小分队夫硕顺（BSS）在首尔某处结束了新歌 MV 的拍摄，正在准备回归。

随后，经纪公司 Pledis 娱乐回应：「回归日程确定后会立即通知。」



夫硕顺是由 SEVENTEEN 成员Hoshi、DK、胜寛组成的小分队，在2018年发行单曲〈Just do it〉出道。他们去年2月发行单曲专辑《SECOND WIND》，与李泳知合作的主打歌〈Fighting〉获得大众的喜爱，在今年1月举行的《第38届金唱片奖》上获得音源部门的本赏。这也是夫硕顺时隔2年多的回归，他们会以什么样的风格和歌曲回归？备受关注。



另外，SEVENTEEN 正在举行《SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR》世界巡回演唱会，上个月在高阳体育场揭开序幕，陆续到北美、日本四巨蛋、亚洲开唱。上月他们还发行第12张迷你专辑《SPILL THE FEELS》，以主打歌〈LOVE, MONEY, FAME（feat. DJ Khaled）〉展开活动。



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