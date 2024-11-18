等了好久！人氣網綜《出差十五夜》將以「SM 30週年」特輯回歸，大家想看誰出演節目呢？

《出差十五夜》是羅暎錫PD親自到各地方，和他們進行遊戲的「獨自出差計劃」，只要呼叫～羅PD就會跑過去！

之前羅PD曾到 Antenna、BH娛樂、Artist Company、YG、HYBE、STARSHIP 等公司「出差」，當時就有不少觀眾在敲碗 SM 特輯，現在終於等到啦！



17日下午，十五夜在官方 IG 帳號寫下：「出差好久不見」的留言和公開一張照片。照片中有慶祝 SM 30週年的背板和氣球，在迎來30週年之際，製作組將與哪些SM藝人展開遊戲對決呢？備受關注。



當天有粉絲在 SHINee 珉豪的簽售會上詢問：「聽說起範（Key）歐巴拍攝《出差十五夜》，歐巴你也會參加嗎？」珉豪表示每團只會有一個成員參加。在這種情況下，哪些藝人會出演節目展現綜藝感？讓粉絲們都相當期待！

而1995年2月14日創立的 SM 明年即將迎來創立30週年，日前也已經預告各種線上與線下活動。包含所屬藝人們總動員的「SMTOWN LIVE」演唱會、SMTOWN 專輯、K-POP和古典音樂相結合的管絃樂隊現場演出、30週年紀念品牌膠捲等。



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