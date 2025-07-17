SEVENTEEN圓佑生日驚喜獻禮！親自作詞作曲《山岭》暖心公開

人氣男團SEVENTEEN成員圓佑（WONWOO）於今日（17日）生日之際，為CARAT（粉絲名）送上了一份意義非凡的禮物——無預警公開了親自作詞作曲的個人單曲《山嶺》（고개），以音樂傳遞對粉絲長久支持的深切感謝。

《山嶺》是一首溫柔抒情的作品，以沉靜的鋼琴和弦樂為基調。 隨著情感層層推進，豐富的和聲設計令人印象深刻，完美襯托出圓佑感性而甜美的獨特音色。

歌詞巧妙地將翻越「山嶺」比喻為人生的旅程，傳遞出溫暖而堅定的信念：即使前路險阻，也要心懷希望，不輕言放棄。 圓佑將過往與粉絲共度的歲月化作珍貴回憶，並在歌中承諾，未來無論面對怎樣的新「山嶺」，都將懷著愉快的心情與粉絲共同跨越，展現了成熟的意志。



據悉，為精準詮釋歌曲氛圍，圓佑嘗試了全新的演唱方法，運用清淡略帶沙啞的聲線，展現了其音樂上的可塑性。



與音源同步公開的動畫音樂錄影帶同樣引人注目。 影片描繪了一隻孤獨的小貓遇見美麗蝴蝶後結伴同行，最終共同飛越山嶺的故事，溫馨畫面被解讀為象徵著圓佑與粉絲相互陪伴、共同成長的歷程。



所屬經紀公司PLEDIS娛樂表示：「《山嶺》這首歌曲能讓大家感受到圓佑日益成熟且溫暖的感性。 希望能為所有在人生道路上努力前行的人們，帶來慰藉與力量。 」

圓佑不僅在SEVENTEEN團體專輯創作中表現活躍，也通過小分隊及個人作品不斷挑戰多元音樂風格。 從團體專輯中清新樂隊風的《99.9%》，到凈漢x圓佑小分隊單曲中展現深情號召力的《垃圾桶》，其音樂嘗試均獲好評。 此次生日自創曲《山嶺》，再次印證了他作為音樂創作人的潛力與溫暖內心。

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