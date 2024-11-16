《希望：為愛重生》《空氣殺人》作者蘇在沅自曝曾是流浪漢，PO文尋找改變命運的恩人

《希望：為愛重生》《失控隧道》《空氣殺人》《野獸男孩》《離別已別離》，這些著名影視作品都改編自同一位作者的原著，他就是韓國小說家蘇在沅。 近日，蘇在沅在網上PO文尋找20年前的一位書店員工，希望當面感謝這位改變他人生的恩人。

蘇在沅偏愛描寫小人物、經常在IG為遭受苦難的人發聲，被譽為「替弱者發聲的小說家」。近日，他在論壇「bobaedream」和自己的IG上PO出長文，首次透露20年前的一段往事。

2002年左右，20歲的蘇在沅第一次離開家鄉來到首爾，因遭到詐騙而流落街頭無處可去，於是窩在地鐵站附近一家書店裡讀書。 到了第三天，書店職員把他趕了出來，說他散發臭味，令書店收到客人投訴。



蘇在沅瞬間臉紅，他深知「流浪漢」的印象約等於「預備犯罪者」，慌忙跑出書店。 這時另一位職員叫住了他，並遞給他一本書。原來這位職員注意到蘇在沅三天來一直在讀這本書且尚未讀完，於是特地買下來送給他。



蘇在沅家境貧寒，這是有生以來收到的第一份禮物、第一份善意，店員的溫暖舉動讓他瞬間爆哭。 不過，蘇在沅沒有說一聲感謝，取而代之的是做出承諾：「以後我會把自己寫的作品親手送給您。」對方笑著握住他的手，隨後返回店裡。

在這之後的二十年，蘇在沅連續不斷地寫作，有時同時兼顧三部作品，其中多部小說已拍成真人版，包括以「趙斗淳事件」為原型的小說《素媛》（2013年電影《希望：為愛重生》）、以造成2萬人死亡的「加濕器消毒劑案件」為原型的小說《菌》（2022年電影《空氣殺人》）、 諷刺迂腐政客和嗜血媒體的小說《失控隧道》（2016年同名電影），還有韓國首部以男公關為題材的小說《野獸男孩》（2008年同名電影），講述女性成為母親過程的小說《離別已別離》（2018年同名電視劇）。





蘇在沅不知道當初那位店員是否還記得他的承諾，又或者只當是流浪漢的胡言亂語，轉身就已忘卻。 但蘇在沅一直記得她的善意，正是這份善意支撐他走過每一個動搖的時刻。 蘇在沅致力於將這份善意融入所有作品之中，一直提醒自己要寫出足以回贈給她的作品。

蘇在沅表示和妻子一起尋找了很久但始終無果，最終決定在網上公開這段往事和那本書《你們的天國》照片，懇請網友提供線索。蘇在沅堅信一定能找到這位恩人，希望能夠當面表達感謝，以及兌現20年前的承諾：「因為您的善意，人們不再稱我為流浪漢，而是稱我為替弱者發聲的作家。」（*作家衣服上的文字是「勿忘加濕器消毒劑慘案」）



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