《希望：为爱重生》《空气杀人》作者苏在沅自曝曾是流浪汉，PO文寻找改变命运的恩人

《希望：为爱重生》《失控隧道》《空气杀人》《野兽男孩》《离别已别离》，这些著名影视作品都改编自同一位作者的原著，他就是韩国小说家苏在沅。 近日，苏在沅在网上PO文寻找20年前的一位书店员工，希望当面感谢这位改变他人生的恩人。

苏在沅偏爱描写小人物、经常在IG为遭受苦难的人发声，被誉为「替弱者发声的小说家」。近日，他在论坛「bobaedream」和自己的IG上PO出长文，首次透露20年前的一段往事。

2002年左右，20岁的苏在沅第一次离开家乡来到首尔，因遭到诈骗而流落街头无处可去，於是窝在地铁站附近一家书店里读书。 到了第三天，书店职员把他赶了出来，说他散发臭味，令书店收到客人投诉。



苏在沅瞬间脸红，他深知「流浪汉」的印象约等於「预备犯罪者」，慌忙跑出书店。 这时另一位职员叫住了他，并递给他一本书。原来这位职员注意到苏在沅三天来一直在读这本书且尚未读完，於是特地买下来送给他。



苏在沅家境贫寒，这是有生以来收到的第一份礼物、第一份善意，店员的温暖举动让他瞬间爆哭。 不过，苏在沅没有说一声感谢，取而代之的是做出承诺：「以后我会把自己写的作品亲手送给您。」对方笑著握住他的手，随后返回店里。

在这之后的二十年，苏在沅连续不断地写作，有时同时兼顾三部作品，其中多部小说已拍成真人版，包括以「赵斗淳事件」为原型的小说《素媛》（2013年电影《希望：为爱重生》）、以造成2万人死亡的「加湿器消毒剂案件」为原型的小说《菌》（2022年电影《空气杀人》）、 讽刺迂腐政客和嗜血媒体的小说《失控隧道》（2016年同名电影），还有韩国首部以男公关为题材的小说《野兽男孩》（2008年同名电影），讲述女性成为母亲过程的小说《离别已别离》（2018年同名电视剧）。





苏在沅不知道当初那位店员是否还记得他的承诺，又或者只当是流浪汉的胡言乱语，转身就已忘却。 但苏在沅一直记得她的善意，正是这份善意支撑他走过每一个动摇的时刻。 苏在沅致力於将这份善意融入所有作品之中，一直提醒自己要写出足以回赠给她的作品。

苏在沅表示和妻子一起寻找了很久但始终无果，最终决定在网上公开这段往事和那本书《你们的天国》照片，恳请网友提供线索。苏在沅坚信一定能找到这位恩人，希望能够当面表达感谢，以及兑现20年前的承诺：「因为您的善意，人们不再称我为流浪汉，而是称我为替弱者发声的作家。」（*作家衣服上的文字是「勿忘加湿器消毒剂惨案」）



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