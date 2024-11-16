《我家的熊孩子》母子台灣行也很爆笑！鍾國媽媽率先犯「禁語」，金鍾國不惶多讓超尷尬XD

《我家的熊孩子》EP.417繼父子旅行再推出母子旅行，父子旅行就因為各種父子間的尷尬與爆料爆笑不已，母子旅行的尷尬不一樣，但也很爆笑！

*回顧父子旅行爆笑內容：

‎〈《熊孩子》父子旅行要笑死！金鍾國大爆父母「只是沒離婚」，爸爸爆媽媽到現在還會訓斥舅舅〉‎

金鍾國、金希澈（Super Junior希澈）、許卿煥與李東健四兒子帶媽媽同遊台灣，在仁川機場等媽媽梳妝到來的時間，四人先行討論了「禁語」，深怕講了什麼踩到媽媽的雷。許卿煥首先說「身高」，號稱170的許卿煥確實比其他熊孩子矮一截，他本身相當包容大家在綜藝上開玩笑，但他表示媽媽對任何貶低自己的話很敏感，「要特別迂迴地說才行」，舉例可以說「看起來矮但比例好」，要盡量美化。

結果……反倒是鍾國媽媽先犯了禁語！鍾國媽媽開心地見初次見面的其他兒子，看見許卿煥就說：「卿煥在這裡一看，個子看起來挺高的啊！」卿煥聽了拍手大笑，接著果然如大家所習慣的，卿煥媽媽馬上跳出來：「我兒子個子不矮的！」金鍾國幫腔打圓場：「不矮的，不矮的！」希澈在後頭馬上咳嗽打暗號，要大家多注意點，相當爆笑XDD。



金鍾國也不遑多讓，在許卿煥發印有母子過往照片的旗子時，金鍾國見東健母子照片竟說：「東健媽媽現在更好看。」東健媽媽尷尬地笑，希澈站出來活絡氣氛：「對別人的媽媽做什麼？」又想咳嗽了，金鍾國才補充：「我覺得東健媽媽像姐姐！」



豈知，金鍾國後面又失言XD！李東健說大家都認同自己像媽媽，正在表達和爸爸長不太像：「跟爸爸有點……」金鍾國接話：「跟爸爸有點，感覺氣質長相不太一樣。」希澈馬上咳嗽阻止，金鍾國也講錯話而不好意思地低頭，幸好東健爸爸自嘲：「他長得像我的話，就不能當藝人了。」李東健也說爸爸很愛炫耀自己，但外面根本沒人相信，父子連續爆笑發言解決冷場。



不過李東健自己也陷入禁語危機，說媽媽把自己養得很好，「雖然我爸媽個子都不高，但我長得很高」。說者無心，聽者有意，卿煥媽媽一聽就敏感起來：「所以你的意思是我沒給卿煥吃好，他才會這樣吧？」李東健馬上意識踩雷了抱頭後悔，東健媽媽笑笑幫兒子講話，許卿煥本人更怕：「出了一身冷汗啊哥……」



才上集聊天環節就如此爆笑，下集還得了？下集就在明晚（16日）播出，香港觀眾隔日可於黃Viu收看完整節目。

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