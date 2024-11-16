【韓網熱門】韓國首位自曝「因為脫髮接受了植髮」的偶像kkk

就是fromis_9朴池原！近日朴池原和隊友白知憲一起出演網綜「Workman」，來到一家保險公司應聘代言人。 在討論20代女性需要的保險項目時，朴池原提議脫髮相關項目，並首次告白曾經植髮補劉海。

一起開會的人瞬間很慌，心想這是作為偶像可以說的嗎？ 但朴池原十分坦然，表示沒什麼不可以，因為經常漂染和梳各種髮型，導致額頭有些脫髮，僅僅植一小區就花掉了2~300萬韓元。



▽相關對話從7分15秒開始：



韓國網友評論：

1. 偶像不脫髮才令人意外

2. 經常漂染、噴發膠、梳得緊繃繃，可以理解

3. 作為現役女團，個性很酷耶kkkk很有趣

4. 偶像親口坦白這件事，讓人感覺個性很灑脫，反而有好感

5. 我看了半天都以為是美珠kkkk

6. 看標題還以為說是MBLAQ成員Mir呢kkk應該是女偶像裡的第一人吧？

7. 髮際線很重要.. ㅠㅠㅠ

8. 為了讓頭髮梳起來的造型好看，應該有很多藝人都植過吧

9. 算是髮際線矯正吧？ 我家偶像上年紀之後也做了kkkk

10. 很多素人也植髮的，尤其是額頭髮際線

11. 兩三百萬都算少，一般脫髮人士都要花掉幾千萬

12. 植髮真的很貴，兩三百萬的話確實只植了一點點而已kk

13. 每組偶像團都有一兩個人植髮吧，很多人都做的

14. 我因為額頭髮際線是ᄃ形，花了450萬植髮... 現在超級完美，可以無比自信地亮出額頭、不輸給任何人，非常滿意

15. 我身邊很多30歲出頭的男生都植髮kkk因為M型禿和髮量

16. 我朋友在很多男團都去的醫院做了植髮，結果超滿意kkkk他們甚至直接宣傳某某男團成員就是在這裡做的

出處：https://theqoo.net/hot/3486323217

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