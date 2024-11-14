宋再臨去世前深受日本私生困擾，人際關係遭切斷：曝光親友資訊、未婚妻照片、每日辱罵威脅！警礙跨國難介入

韓國演員宋再臨日前突然離世，留下兩頁A4紙遺書但未公開內容，令大眾紛紛猜測死因。 據粉絲推測，宋再臨生前長期遭到日本私生騷擾，親人朋友也受到牽連，導致他的重要人際關係出現問題。

一名私生在X（前Twitter）建立帳號，從去年4年開始公開宋再臨和熟人們的私生活照片，並發佈調侃、批評、威脅性質的文字，例如「粉絲送的禮物也成了奉獻給OO的東西嗎？」「你的演技能掩蓋住那卑鄙的本性嗎？」等等，對宋再臨本人和朋友們一同進行騷擾，今年7月甚至公開了宋再臨未婚妻和準丈母娘的正面照片。



약혼녀 부모 얼굴까지 공개하며 괴롭힌 송재림 사생https://t.co/ODtoffe2nN pic.twitter.com/ziPATsieWR — ㄴㄴㄴㅇ (@1thehaha) November 13, 2024

稱該私生找到宋再臨的私人帳號並進行騷擾，把宋再臨的私生活PO到X上進行嘲弄，公開他朋友的照片，每天都進行辱罵和攻擊。 就連宋再臨粉絲們都知道這名私生的存在，但因為私生人在日本而難以進行懲罰，宋再臨因此極度痛苦。

宋再臨去世後，該私生的行為被網友大量曝光、受到批評，目前已註銷帳號。 雖然尚未確認宋再臨的死亡與私生行為有直接關聯，但持續性的騷擾已構成嚴重問題。

宋再臨的IG簽名是「開始漫長的旅行」，最後一篇PO文是今年1月的對鏡自拍，留言功能亦關閉。 據粉絲透露，因為私生的折磨過於嚴重，宋再臨已將夏季前後的照片全部刪除。



宋再臨圈內朋友Prhyme的發言似乎也佐證了這一猜測。 Prhyme昨日在IG PO出與宋再臨的多張合照，回憶與故人相處時光，稱宋再臨話不多、看起來內向，但實際上活潑又開朗。 Prhyme表示，因為宋再臨看起來很孤獨，所以一度想要把身邊不錯的朋友介紹給他，然而「因為無法理解的瘋狂粉絲的執著，你逐漸感到難以出門，對許多事小心翼翼」。

Prhyme和朋友們很心疼宋再臨，用各自的方式與他保持聯絡，可惜未能察覺他的痛苦。 不久前宋再臨換了手機號碼並發簡訊告知Prhyme，Prhyme說好要見面，然而現在已永遠無法得知他的心境，後悔沒能更加努力地將他從黑暗中拉出來，感到心如刀割，祝願他的漫長旅行充滿幸福、不再孤單。



此外，宋再臨與本月12日被發現去世於家中，年僅39歲。 當時與他相約共進午餐的朋友因他未露面而前往家中探望，才發現他已經身亡，隨後報警。宋再臨出殯儀式今日（14日）中午舉行，根據遺屬要求不進行公開。

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