宋再临去世前深受日本私生困扰，人际关系遭切断：曝光亲友资讯、未婚妻照片、每日辱骂威胁！警碍跨国难介入

韩国演员宋再临日前突然离世，留下两页A4纸遗书但未公开内容，令大众纷纷猜测死因。 据粉丝推测，宋再临生前长期遭到日本私生骚扰，亲人朋友也受到牵连，导致他的重要人际关系出现问题。

一名私生在X（前Twitter）建立帐号，从去年4年开始公开宋再临和熟人们的私生活照片，并发布调侃、批评、威胁性质的文字，例如「粉丝送的礼物也成了奉献给OO的东西吗？」「你的演技能掩盖住那卑鄙的本性吗？」等等，对宋再临本人和朋友们一同进行骚扰，今年7月甚至公开了宋再临未婚妻和准丈母娘的正面照片。



약혼녀 부모 얼굴까지 공개하며 괴롭힌 송재림 사생https://t.co/ODtoffe2nN pic.twitter.com/ziPATsieWR — ㄴㄴㄴㅇ (@1thehaha) November 13, 2024

称该私生找到宋再临的私人帐号并进行骚扰，把宋再临的私生活PO到X上进行嘲弄，公开他朋友的照片，每天都进行辱骂和攻击。 就连宋再临粉丝们都知道这名私生的存在，但因为私生人在日本而难以进行惩罚，宋再临因此极度痛苦。

宋再临去世后，该私生的行为被网友大量曝光、受到批评，目前已注销帐号。 虽然尚未确认宋再临的死亡与私生行为有直接关联，但持续性的骚扰已构成严重问题。

宋再临的IG签名是「开始漫长的旅行」，最后一篇PO文是今年1月的对镜自拍，留言功能亦关闭。 据粉丝透露，因为私生的折磨过於严重，宋再临已将夏季前后的照片全部删除。



宋再临圈内朋友Prhyme的发言似乎也佐证了这一猜测。 Prhyme昨日在IG PO出与宋再临的多张合照，回忆与故人相处时光，称宋再临话不多、看起来内向，但实际上活泼又开朗。 Prhyme表示，因为宋再临看起来很孤独，所以一度想要把身边不错的朋友介绍给他，然而「因为无法理解的疯狂粉丝的执著，你逐渐感到难以出门，对许多事小心翼翼」。

Prhyme和朋友们很心疼宋再临，用各自的方式与他保持联络，可惜未能察觉他的痛苦。 不久前宋再临换了手机号码并发简讯告知Prhyme，Prhyme说好要见面，然而现在已永远无法得知他的心境，后悔没能更加努力地将他从黑暗中拉出来，感到心如刀割，祝愿他的漫长旅行充满幸福、不再孤单。



此外，宋再临与本月12日被发现去世於家中，年仅39岁。 当时与他相约共进午餐的朋友因他未露面而前往家中探望，才发现他已经身亡，随后报警。宋再临出殡仪式今日（14日）中午举行，根据遗属要求不进行公开。

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