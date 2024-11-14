超強驚喜劇透！SEVENTEEN將在《2024 MAMA》表演新歌，官方：是其他地方都沒展示過的全新舞台

期待去年拿下大賞的 SEVENTEEN，今年也能在《2024 MAMA》上奪下有意義的大獎。

一年一度的韓國盛典《2024 MAMA Awards》在今天劇透了人氣男團 SEVENTEEN 將會帶來的演出。



SEVENTEEN 將在11月23日的日本大阪舞台上，回顧自身過去、現在、未來，展現出獨一無二的表演內容。 最近以第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》回歸的他們，僅一週就創下了三百萬銷量的超狂紀錄，再次成為眾人矚目焦點的 SEVENTEEN 將帶來從未公開過的新歌舞台，特別是讓產業界限逐漸模糊的 Big Blur（大融合）時代中，SEVENTEEN 作為「舞台匠人」、「刀群舞的代表團體」將展現出什麼樣的《The Real Maestro》（真正的大師、指揮家），也相當令人期待這歷代級的舞台誕生。

▼專輯主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉MV & 舞台回顧：



另外，《2024 MAMA》將於11月21日（當地時間）在美國洛杉磯杜比劇院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，並透過 Mnet 電視台及 YouTube 頻道 Mnet K-POP 向全球直播，早先公開的８組特別舞台也引發討論：真人虛擬合作、三大男團變樂團、連機器人也出動。

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