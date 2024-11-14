宋再臨才剛簽約新設立的經紀公司！生前採訪曝光：希望自己的葬禮像慶典一樣，不能走在父母前面！

12日傍晚，韓娛圈突傳噩耗，男演員宋再臨被發現現於首爾的家中離世，年僅39歲。 警方經過調查後確認無他殺嫌疑，並在現場找到了一封長約兩頁的遺書，暗示他可能選擇了結束自己的生命。 消息傳出後，震驚了無數粉絲和圈內同仁，大家紛紛在網路上表達哀思和惋惜。

韓媒紛紛報導宋再臨生前事蹟等，其中一段採訪內容再次引發關注，這是他在出演電影《你好》（台譯：《最後的美好時光》）時的訪談。《你好》是一部人性溫情片，講述了在一家安寧病房中等待死亡的少女秀美（金煥熙 飾）的故事，她的到來讓這裡每天承載不同故事的病人們生活起了變化。由於影片內容的特殊性，採訪中涉及了對死亡和遺願清單的探討。

當被問及遺願清單時，宋再臨思考片刻後回答道：「雖然有些矯情，但我希望我的葬禮上大家能喝香檳，讓葬禮變成一場慶典，這是我的遺願清單之一。」當問到在臨終之際第一個想到的人會是誰時，他答道：「應該還是父母吧，但我也不能先走在他們前面。」此事重新被翻出，看得廣大網友們痛心不已。



據韓媒報導，宋再臨在去年與SARAM娛樂的專屬合約到期後，今年上半年獨自進行活動。 經過長時間的考慮、商討之後，他與一家由業內資深經理人A某新創立的經紀公司簽約。A某在接受電話採訪時表示：「他是一位品行良好的演員，周圍很多人都推薦他。今年初我們多次見面後達成了合約。我們就今後的活動進行了許多探討，他是一個充滿表演熱情、希望多接拍作品的演員。 」

宋再臨於12日中午12點30分左右被發現在首爾城東區的家中去世，享年39歲。他的一位朋友本計畫與他共進午餐，前往家中後發現其已身亡，隨即報警。首爾城東警察局表示，現場未發現他殺等犯罪嫌疑，並在現場找到兩頁A4紙的遺書。目前宋再臨的靈堂設在首爾汝矣島聖母醫院的殯儀館，出殯儀式將於14日中午12點舉行。



宋再臨1985年出生，最初以時尚模特兒身份出道，2009年通過電影《女演員們》正式踏入演藝圈，並憑藉2012年的MBC電視劇《擁抱太陽的月亮》中的「金齊雲」開始為大眾熟知。 他還參演了電視劇《花美男拉麵店》、《感激時代》、《Two Weeks》、《不善良的女人們》、《我們的甲順》以及電影《諜影殺機》、《夜叉：浴血諜戰》、《誘餌》、《事業失敗6次的男人》等作品。 2014年，他在綜藝節目《我們結婚了》中與演員金昭誾組成了假想夫婦，深受觀眾喜愛。



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