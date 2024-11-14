【韓網熱門】李棟旭為學測生應援後得到的反應

李棟旭在粉絲溝通app裡留言為韓國學測考生應援打氣，說「希望大家都能拿到自己想要的分數」「既然必須應戰，你要贏還是輸呢？ 戰勝它吧，你能做到！」

這番話似乎引起了意料之外的回應。 李棟旭接著說：「不是，公司職員、大學生、自營業者們啊，為考生應援的時候可以一起加油嗎？ 孩子們該有多緊張啊？ 一定要說『也為我們應援吧！』心裡才痛快嗎...？ （扶額emoji）當然一直都為大家應援，活著都不容易，當然知道。 但這是學測啊... 一年裡只有一次為孩子們應援...」

李棟旭隨後發了長文，為上班族、大學生、自營業者全部應援，試圖轉移換題，但似乎一直有人在抱怨、鬧脾氣。 最後李棟旭說以後再也不會為任何人應援了，然後離開聊天室... 有些人真的太奇怪了ᅲᅲ



일단 맞말은 하고 봐야하는 사람 호감임 pic.twitter.com/ylR2hLp9Ml — 김여행 (@_travelkim) November 12, 2024

韓國網友評論：

1. 李棟旭講得很對

2. 學測的日子給考生加油，有什麼可不滿的，還要我們也給他們加油，真是的...

3. 為什麼身體長大了，心智卻還停留在嬰兒呢？

4. 現在好像越來越多人好像只會考慮自己

5. 未成年的孩子們正在面對重要的考試，有些成年人卻想同樣獲得鼓勵kkk真是丟臉

6. 李棟旭一般都懶得理這種事kkk得有多嚴重才會讓他這麼說啊

7. 從他短短的文字中都能感受到無奈...

8. 他最後還是給大家都加油了ᅮᅮ唉

9. 真的都是這樣，我有訂閱五位偶像的付費聊天服務（超過三個團），昨天來聊天的偶像們把各種各樣的人都鼓勵了一遍

10. 真是受夠了，明星們做這些（付費聊天服務），好端端的人都會出精神問題

11. 哇，真是無法想像，為學測加油居然會被這樣對待？ 年紀真是白長了... 孩子們加油！戰勝學測吧！

12. 一直對李棟旭有好感，看來他的粉絲裡也有不少怪人啊，真是辛苦了...

13. 我到現在還記得19歲時收到全世界成年人的祝福，過了10年，每到學測時節還會回想起來，更想為他們加油了，唉

出處：https://theqoo.net/hot/3485161752

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