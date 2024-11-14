據傳是他牽線宋再臨演《擁月》！「陽明君」丁一宇悼念「雲」：對不起，我們再見吧

昨晚（13日）韓國時間約11時，丁一宇IG限時動態發了幾行文字悼念12日離開人世的宋再臨。

「哥，在那裡要幸福。對不起，我們再見吧。」丁一宇留下。也許是因為走得太突然，丁一宇和‎朴呼山、洪錫天、李伊‎不約而同都喊了「對不起」表達歉疚與不捨。



可以稱上「國民電視劇」、擁高達42%收視率的《擁抱太陽的月亮》（2012），是宋再臨演藝成名之作，當年27歲的他，生涯開始演戲僅僅三年。他在《擁月》裡飾演男主角君王李暄（金秀賢 飾）的忠心護衛「金齊雲」，和丁一宇飾演的李暄王兄「陽明君」是好兄弟。



▼《擁抱太陽的月亮》經典畫面



宋再臨和丁一宇前一年其實已合作過，宋再臨在丁一宇主演的《花美男拉麵店》中飾演丁一宇同學兼好友，加上《擁月》，兩人連兩檔都演了死檔。更難能可貴的是，據說是丁一宇積極向《擁月》劇組推薦，宋再臨才獲選「金齊雲」，也繳出好表現走紅。

▼《花美男拉麵店》兩人同框畫面，丁一宇左手邊即為宋再臨



兩人因《擁月》和金秀賢結下友誼，劇終後還曾相約來場旅行，只可惜都大紅的三人實在挪不出共同的空檔，只有傳傳訊息聯絡彼此，後來便較少有三人同聚的消息了，遺憾如今天人永隔。



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