宋再临才刚签约新设立的经纪公司！生前采访曝光：希望自己的葬礼像庆典一样，不能走在父母前面！

12日傍晚，韩娱圈突传噩耗，男演员宋再临被发现现於首尔的家中离世，年仅39岁。 警方经过调查后确认无他杀嫌疑，并在现场找到了一封长约两页的遗书，暗示他可能选择了结束自己的生命。 消息传出后，震惊了无数粉丝和圈内同仁，大家纷纷在网路上表达哀思和惋惜。

韩媒纷纷报导宋再临生前事迹等，其中一段采访内容再次引发关注，这是他在出演电影《你好》（台译：《最后的美好时光》）时的访谈。《你好》是一部人性温情片，讲述了在一家安宁病房中等待死亡的少女秀美（金焕熙 饰）的故事，她的到来让这里每天承载不同故事的病人们生活起了变化。由於影片内容的特殊性，采访中涉及了对死亡和遗愿清单的探讨。

当被问及遗愿清单时，宋再临思考片刻后回答道：「虽然有些矫情，但我希望我的葬礼上大家能喝香槟，让葬礼变成一场庆典，这是我的遗愿清单之一。」当问到在临终之际第一个想到的人会是谁时，他答道：「应该还是父母吧，但我也不能先走在他们前面。」此事重新被翻出，看得广大网友们痛心不已。



据韩媒报导，宋再临在去年与SARAM娱乐的专属合约到期后，今年上半年独自进行活动。 经过长时间的考虑、商讨之后，他与一家由业内资深经理人A某新创立的经纪公司签约。A某在接受电话采访时表示：「他是一位品行良好的演员，周围很多人都推荐他。今年初我们多次见面后达成了合约。我们就今后的活动进行了许多探讨，他是一个充满表演热情、希望多接拍作品的演员。 」

宋再临於12日中午12点30分左右被发现在首尔城东区的家中去世，享年39岁。他的一位朋友本计画与他共进午餐，前往家中后发现其已身亡，随即报警。首尔城东警察局表示，现场未发现他杀等犯罪嫌疑，并在现场找到两页A4纸的遗书。目前宋再临的灵堂设在首尔汝矣岛圣母医院的殡仪馆，出殡仪式将於14日中午12点举行。



宋再临1985年出生，最初以时尚模特儿身份出道，2009年通过电影《女演员们》正式踏入演艺圈，并凭藉2012年的MBC电视剧《拥抱太阳的月亮》中的「金齐云」开始为大众熟知。 他还参演了电视剧《花美男拉面店》、《感激时代》、《Two Weeks》、《不善良的女人们》、《我们的甲顺》以及电影《谍影杀机》、《夜叉：浴血谍战》、《诱饵》、《事业失败6次的男人》等作品。 2014年，他在综艺节目《我们结婚了》中与演员金昭誾组成了假想夫妇，深受观众喜爱。



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