《酒醉羅曼史》金世正開始「攻略」李鍾元！感情升溫，心動指數激增（EP.3-4）

《酒醉羅曼史》繼續播出，蔡龍珠（金世正 飾）和尹珉主（李鍾元 飾）互相吸引，彼此的心更近一步。

蔡龍珠為了搜集情報開始觀察尹珉主的一舉一動。 敏感且思慮周全的尹珉主如預期一般，她還發現尹珉主竟為在啤酒花田裡勞作的村民們準備了舒適的休息空間，他細膩的心思觸動了蔡龍珠的心。 尹珉主記得蔡龍珠隨口說過的話，並準備好所需物品，甚至貼心地幫她扎起沾滿奶油的頭髮。 他無意識的體貼與關懷讓一向不輕易動心的「推土機」蔡龍珠也心動不已。 然而，尹珉主在他們逐漸親近之時，又會突然退後一步，設置屏障：「蔡龍珠小姐，總是看著我讓我不太自在。」雖然會失落，但蔡龍珠並未退縮。 為見到尹珉主，蔡龍珠選擇將酒吧剩下的啤酒一飲而盡，嚇得里長（張赫鎮 飾）急忙去找尹珉主。 就這樣，尹珉主再次出現在蔡龍珠面前。 蔡龍珠問他為何如此討厭見到自己，尹珉主終於坦白了自己的感受。可惜的是醉意濃厚的蔡龍珠並未聽到完整回答就睡著了。尹珉主只好將蔡龍珠載上摩托車，帶她回到村子。



村裡正熱火朝天地準備啤酒節。 蔡龍珠小睡片刻後精神煥發，到處幫忙準備慶典。 村民們逐漸被「全能」蔡龍珠的魅力所吸引。 而在淑子（白賢珠 飾）和英子（朴智娥 飾）的計策下，尹珉主和蔡龍珠相繼前往後山，意外地在山中度過了一夜。蔡龍珠再次詢問尹珉主為何總是拒絕親近她，尹珉主坦誠道：「我從未對蔡龍珠小姐生氣，只是看見你，會讓我想起過去的自己。」並透露自小以來因與父親的衝突以及無法忽視他人不滿情緒而被利用的往事，並向蔡龍珠道歉。蔡龍珠靜靜地聽著，溫暖地安慰道：「那不是奇怪，而是善良。 明知自己會吃虧卻仍甘心付出，這並不是誰都能做到的。」



另一方面，方雅凜（申度賢 飾）下定決心來到鄉下，意圖通過和村民們簽約大量生「以我之名」啤酒來吸引他們，承諾能帶來豐厚利潤，並宣稱蔡龍珠只想帶尹珉主去首爾。 村民們誤以為尹珉主要被搶走，難掩失望之情。蔡龍珠回村後，面對村民們冷淡的態度感到驚訝，而在她還沒弄清原因之際，村民們朝她撒了一把鹽，令她困惑不已。正在此時，尹珉主穿過人群，站到了蔡龍珠身旁，用擔心的眼神注視著她。

認為村中的紛爭源自志尚酒類的尹珉主，同時切斷了蔡龍珠和方雅凜的聯繫。他細心地將被撒鹽的蔡龍珠帶到浴室清理，尹珉主對蔡龍珠忽冷忽熱的態度讓後者一頭霧水。尹珉主解釋說，自己必須拒絕志尚酒類的提議，是為了保護曾經接納自己這個孤單存在的村民們。 蔡龍珠雖然理解對方的立場，但也意識到自己身後同樣有需要守護的人，因此無法輕易放棄。



蔡龍珠為了消除誤解再次來到村裡，原本因忙於收尾工作應顯得熱鬧的啤酒節會場，此時卻因村長的訂貨失誤而陷入了混亂，所需啤酒沒有準備到位。蔡龍珠想出了一個解決方案，立即獲得總部審批後帶著贊助啤酒趕往村莊。 但途中突發的交通事故堵塞了道路，更糟的是所有啤酒因意外傾灑無法使用，這讓蔡龍珠深感絕望。就在此刻，蔡龍珠想起了曾對她承諾「有困難隨時聯繫」的批發協會會長（李德華 飾），一個電話後會長迅速趕來，幫忙將啤酒運回村裡。

然而蔡龍珠再次感到失落，因為她目睹了尹珉主因方雅凜的話而動搖。方雅凜稱蔡龍珠在挽救釜山分部後就會不管其他人。蔡龍珠原本以為尹珉主會理解自己的真心……不過蔡龍珠依舊決心將真心傳達到底，她告訴對方，自己想要一直和他一起開發啤酒。蔡龍珠的真誠打動了尹珉主的內心，最終尹珉主宣布願意和她簽約。 接著他又看著對方的眼睛說道：「我從未誤解你，一直都在認真看著你。」尹珉主的一番話預示著兩人關係的進展。



簽約當天，蔡龍珠的鼓勵簡訊讓尹珉主充滿力量，成功進入至尚酒類總部。 等待他的不僅是蔡龍珠，還有方雅凜、姜范（柳元宇 飾）、沈邏吾（河慜赫 飾）等成員組成的新產品開發TF團隊。 連尹珉主作為合同條件要求的兼職生吳贊輝（白成哲 飾）也加入，標誌著TF團隊的正式成立。



第一次聚餐結束後回家的路上尹珉主察覺到姜范對蔡龍珠的好感，他一如既往地試圖忽視自己的情緒，但突如其來的大雨讓蔡龍珠走近時，他又忍不住心跳加速，再也無法裝作不在意。對自己的心動感開始產生疑惑的尹珉主，使得後續劇情更加令人期待。

此外，《酒醉羅曼史》逢星期一、二晚上在「黃Viu」上架， 香港觀眾亦可一併同步收看。

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