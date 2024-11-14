《酒醉罗曼史》金世正开始「攻略」李钟元！感情升温，心动指数激增（EP.3-4）

《酒醉罗曼史》继续播出，蔡龙珠（金世正 饰）和尹珉主（李钟元 饰）互相吸引，彼此的心更近一步。

蔡龙珠为了搜集情报开始观察尹珉主的一举一动。 敏感且思虑周全的尹珉主如预期一般，她还发现尹珉主竟为在啤酒花田里劳作的村民们准备了舒适的休息空间，他细腻的心思触动了蔡龙珠的心。 尹珉主记得蔡龙珠随口说过的话，并准备好所需物品，甚至贴心地帮她扎起沾满奶油的头发。 他无意识的体贴与关怀让一向不轻易动心的「推土机」蔡龙珠也心动不已。 然而，尹珉主在他们逐渐亲近之时，又会突然退后一步，设置屏障：「蔡龙珠小姐，总是看著我让我不太自在。」虽然会失落，但蔡龙珠并未退缩。 为见到尹珉主，蔡龙珠选择将酒吧剩下的啤酒一饮而尽，吓得里长（张赫镇 饰）急忙去找尹珉主。 就这样，尹珉主再次出现在蔡龙珠面前。 蔡龙珠问他为何如此讨厌见到自己，尹珉主终於坦白了自己的感受。可惜的是醉意浓厚的蔡龙珠并未听到完整回答就睡著了。尹珉主只好将蔡龙珠载上摩托车，带她回到村子。



村里正热火朝天地准备啤酒节。 蔡龙珠小睡片刻后精神焕发，到处帮忙准备庆典。 村民们逐渐被「全能」蔡龙珠的魅力所吸引。 而在淑子（白贤珠 饰）和英子（朴智娥 饰）的计策下，尹珉主和蔡龙珠相继前往后山，意外地在山中度过了一夜。蔡龙珠再次询问尹珉主为何总是拒绝亲近她，尹珉主坦诚道：「我从未对蔡龙珠小姐生气，只是看见你，会让我想起过去的自己。」并透露自小以来因与父亲的冲突以及无法忽视他人不满情绪而被利用的往事，并向蔡龙珠道歉。蔡龙珠静静地听著，温暖地安慰道：「那不是奇怪，而是善良。 明知自己会吃亏却仍甘心付出，这并不是谁都能做到的。」



另一方面，方雅凛（申度贤 饰）下定决心来到乡下，意图通过和村民们签约大量生「以我之名」啤酒来吸引他们，承诺能带来丰厚利润，并宣称蔡龙珠只想带尹珉主去首尔。 村民们误以为尹珉主要被抢走，难掩失望之情。蔡龙珠回村后，面对村民们冷淡的态度感到惊讶，而在她还没弄清原因之际，村民们朝她撒了一把盐，令她困惑不已。正在此时，尹珉主穿过人群，站到了蔡龙珠身旁，用担心的眼神注视著她。

认为村中的纷争源自志尚酒类的尹珉主，同时切断了蔡龙珠和方雅凛的联系。他细心地将被撒盐的蔡龙珠带到浴室清理，尹珉主对蔡龙珠忽冷忽热的态度让后者一头雾水。尹珉主解释说，自己必须拒绝志尚酒类的提议，是为了保护曾经接纳自己这个孤单存在的村民们。 蔡龙珠虽然理解对方的立场，但也意识到自己身后同样有需要守护的人，因此无法轻易放弃。



蔡龙珠为了消除误解再次来到村里，原本因忙於收尾工作应显得热闹的啤酒节会场，此时却因村长的订货失误而陷入了混乱，所需啤酒没有准备到位。蔡龙珠想出了一个解决方案，立即获得总部审批后带著赞助啤酒赶往村庄。 但途中突发的交通事故堵塞了道路，更糟的是所有啤酒因意外倾洒无法使用，这让蔡龙珠深感绝望。就在此刻，蔡龙珠想起了曾对她承诺「有困难随时联系」的批发协会会长（李德华 饰），一个电话后会长迅速赶来，帮忙将啤酒运回村里。

然而蔡龙珠再次感到失落，因为她目睹了尹珉主因方雅凛的话而动摇。方雅凛称蔡龙珠在挽救釜山分部后就会不管其他人。蔡龙珠原本以为尹珉主会理解自己的真心……不过蔡龙珠依旧决心将真心传达到底，她告诉对方，自己想要一直和他一起开发啤酒。蔡龙珠的真诚打动了尹珉主的内心，最终尹珉主宣布愿意和她签约。 接著他又看著对方的眼睛说道：「我从未误解你，一直都在认真看著你。」尹珉主的一番话预示著两人关系的进展。



签约当天，蔡龙珠的鼓励简讯让尹珉主充满力量，成功进入至尚酒类总部。 等待他的不仅是蔡龙珠，还有方雅凛、姜范（柳元宇 饰）、沈逻吾（河慜赫 饰）等成员组成的新产品开发TF团队。 连尹珉主作为合同条件要求的兼职生吴赞辉（白成哲 饰）也加入，标志著TF团队的正式成立。



第一次聚餐结束后回家的路上尹珉主察觉到姜范对蔡龙珠的好感，他一如既往地试图忽视自己的情绪，但突如其来的大雨让蔡龙珠走近时，他又忍不住心跳加速，再也无法装作不在意。对自己的心动感开始产生疑惑的尹珉主，使得后续剧情更加令人期待。

此外，《酒醉罗曼史》逢星期一、二晚上在「黄Viu」上架， 香港观众亦可一并同步收看。

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