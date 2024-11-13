徐仁国&赵炳奎合作电影《BOY》杀青，明年上映

演员赵炳奎与徐仁国在青春电影《Boy》中携手合作。

今日（13日），制作公司Albatross Film宣布由赵炳奎、徐仁国等主演的电影《Boy》正式杀青。



《Boy》是一部结合青春爱情与犯罪元素的作品，以虚构城市「浦口市」为背景，讲述了在「德州温泉」中发生的事件。 赵炳奎饰演少年「罗汉」，是一个生活中充满犯罪气息的角色。 他表示：「希望这部作品能如火热的拍摄现场一样精彩。」



徐仁国饰演黑暗势力的领袖「帽匠」，他称：「这部电影展现了青春的激情与黑暗共存的新颖感觉。」并呼吁观众关注这部作品。



刘仁秀饰演罗汉的哥哥「教焕」，他说：「看完剧本后就很想演这个角色，能参与拍摄让我非常开心，感谢大家。」而前NMIXX成员JINI则是首次挑战演技，在影片中饰演「Jane」，她表示：「与《Boy》一起度过的时间让我非常幸福。」

《Boy》是导演李尚德的第三部作品，前作《电影般的日子》曾在富川奇幻影展中获得作品奖。 李导演透露：「将努力使本片成为一部充满青春热血与黑暗的独特电影。」

此外，《Boy》预计将於明年上半年上映。

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