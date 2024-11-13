【韓網熱門】韓中日代表美男：車宋空！網友：啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈

韓國網友整理出了韓國、中國和日本最具代表性的帥哥，三人並稱為「車宋空」！

韓國-車銀優



中國-宋威龍



日本-空位

韓國網友評論：

1. 空位，哈哈哈哈哈哈哈哈，一開始我以為有姓空的日本藝人

2. 日本的空位，哈哈哈哈哈，大讚同，中國的話可以是王鶴棣

3. 車銀優是不可翻越的大山

4. 宋威龍確實非常帥

5. 空位，哈哈哈哈哈，其實福士蒼汰也蠻帥的

6. 中國也是空位吧

7. 我沒看到韓中日三個字，只看到美男，以為是車銀優、宋江和孔劉

8. 比起車銀優的話，那個宋威龍也很一般

9. 感覺宋威龍在中國也不是特別出名

10. 我一直在想日本藝人的名字中到底誰有「空」這個字

11. 顏值、身高全都擁有的日本美男，真的一個都想不到

12. 日本最近確實沒什麼美男

13. 日本那些美男們有一個共同點就是身高太矮了

14. 聽說中國人不覺得宋威龍很帥啊？ 我看到他的時候震驚原來中國也有這樣的帥哥啊，雖然不是車銀優那種臉蛋天才級別

15. 應該是車空空吧

16. 日本美男的話我想到了木村拓哉，可是他是張東健、元斌那個年代的，所以原PO的話也沒錯

17. 中國人口超級多，所以帥哥美女也非常非常非常多，甚至非藝人裡也有很多帥哥美女

18. 日本就應該要放2D人物啊

19. 一遍看一遍還在想，啊，原來日本還有人姓「空/孔」啊

20. 去日本你會發現其實帥哥蠻多的，只是想不到代表美男會是誰

21. 笑到我口水都出來了

22. 想知道宋威龍長什麼樣子的可以去看《以家人之名》，是《重組家庭》的原版，超級無敵帥

23. 看到宋威龍之後還是覺得「果然韓國最帥」

24. 我還疑惑怎麼「空」某的照片還沒出來，等了好久，才反應過來是沒有，哈哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3483242495

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