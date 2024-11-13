韓媒「質問」邊佑錫怎麼還不演戲，下部作品考慮時間太長！網友：一炮而紅當然要更加慎重了

今年4月的一部《背著善宰跑》直接讓男主角「善宰」的扮演者邊佑錫一炮而紅，從4、5線演員一躍成為國民度頗高的「大勢」，業界和粉絲們都在期盼他的下一部作品，但過去了大半年仍未有任何消息傳出，這一動向引發了業界內外的關注。

韓媒《體育東亞》以頂流金秀賢和朴寶劍做比較，稱他們在完成主演劇集後很快就會確定了下一部作品，繼續著他們的行程。 而《背著善宰跑》的女主角金惠奫也收到了大量邀約，目前正忙於拍攝新作中。



與粉絲們期待邊佑錫能在年內敲定下一部作品並在明年展現新面貌的期望不同，他目前正進行超過15個廣告拍攝，以代言人身份出現在大眾面前，似乎回到了模特的老本行。據娛樂業界人士透露，截至目前尚無作品能夠真正吸引邊佑錫。 儘管他仔細考慮了多個作品並細緻調整了細節，但仍未確定任何參演的劇集，目前僅停留在「積極討論中」或「考慮名單中」的階段。

邊佑錫曾在之前的採訪中表示自己「並不著急，會平靜地做出（下一部作品的）決定」。 據韓媒爆料，邊佑錫目前收到了來自電視劇、OTT平台超過20個劇本，無論是業界還是粉絲們都對他最後的抉擇充滿好奇。



《背著善宰跑》另邊佑錫出道以來首次登上事業巔峰，藉著這股熱潮他成功舉辦了亞洲粉絲見面會，當時在韓國舉辦的粉絲見面會中，僅排隊候補人數就高達約70萬人。 各大劇集製作公司為了爭取到他，不惜為他量身打造角色和設定，甚至在拍攝日程上也願意完全配合，據說還提出了「開出任意酬勞」的條件，還有演員的經紀公司也表示過「只要是他出演的作品，即便是配角也願意配合」。邊佑錫身價倍增的背後原因是超過180公分的高挑身材和帥氣的外貌，不僅吸引了海外粉絲，還因為他參演的劇集在播出安排和話題性上都享有「優先通行證」。



對於邊佑錫遲遲未定下下部作品，網友們表示：「都這麼紅了，肯定要慎重一些啊」、「善宰的角色太貼合他本人了，下部作品肯定會很慎重啊，希望他再精進一下演技，演一個劇情片」、「 對一夜成名的演員來說，下部作品太重要了，如果選了一個差不多的人設，肯定要被罵，若是完全不同的題材，有可能被說演技不好」、「善宰才結束半年而已這麼著急幹嘛呢??? 太讓演員有壓力了，一夜爆紅之後的作品有多麼重要啊，當然要慎重考慮了」、「他自己會好好挑選的，怎麼這麼多人問啊」、「應該還會是善宰這類角色吧，畢竟在《姜南順》裡演技顯得很一般」等。

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