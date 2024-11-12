《酒醉羅曼史》爆笑氛圍獲好評！金世正化身超級英雄親自上陣、搏命演出，喜劇女王不怕被定型

由「浪漫喜劇女王」金世正和李鍾元領軍的Viu Original原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》心動來襲！劇中超熱情的「賣酒女王」與超敏感的「釀酒大師」冰火交鋒，搞笑情節輕鬆拿下觀眾芳心！

Viu Original 原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》講述前特種部隊成員蔡龍珠（金世正 飾）轉行後擔任志尚酒業的釜山分店主管長達六年，某天她突然接獲通知，由她主理的分店將與慶尚南道地區合併！為了守護團隊，龍珠前往總公司了解，卻被告知只要贏得釀酒大師尹珉主（李鍾元 飾）的青睞，讓他與志尚合作開發新產品，就有機會拯救釜山分店！珉主本身是一名超敏感人士，習慣與人保持距離，但是他卻看到龍珠內心的傷痛並願意主動接觸。



金世正不用替身、親自上陣、非常拼命

《酒醉羅曼史》以輕鬆搞笑的氛圍收獲好評，劇中龍珠為了確認珉主的安危，竟然親身在窗外游繩降落；她亦數度展現了前特種部隊、「超級英雄」般的敏捷身手，例如與盜賣產品的經銷商肉搏、為了追回拖欠款項上演飛車追逐，不顧自身安危非常拼命，但是她穩定的搞笑演技和獨特的清爽魅力，成功為劇集加分。



過去金世正經常飾演樂觀積極的角色，這次她以超熱情賣酒女王登場，讓不少觀眾擔心她從此被定型，對此她坦言：「我認為演戲是一步一步走下去的，你可能會認為這是重覆的角色，但是如果你仔細觀察，就會發現角色都不一樣，我不會擔心、也不會不耐煩，當我這樣想的時候，我積極的一面就會自然地展現出來，我所演繹的特種部隊也會有所不同，我希望沒有失去『浪漫喜劇女神』的稱號。」



李鍾元亦表示：「除了啤酒的故事，《酒醉羅曼史》還有愛情、包容、理解、友誼等不同元素，這是一部適合喝著冰啤酒看的好劇，就像啤酒一樣可以讓你精神煥發。」



Viu Original原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》逢星期一、二晚上在「黃Viu」上架， 香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創劇《重組家庭》、《或好或壞的東載》和《如此親密的背叛者》，盡覽本季最新韓劇。



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