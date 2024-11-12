《酒醉罗曼史》爆笑氛围获好评！金世正化身超级英雄亲自上阵、搏命演出，喜剧女王不怕被定型

由「浪漫喜剧女王」金世正和李钟元领军的Viu Original原创爱情喜剧《酒醉罗曼史》心动来袭！剧中超热情的「卖酒女王」与超敏感的「酿酒大师」冰火交锋，搞笑情节轻松拿下观众芳心！

Viu Original 原创爱情喜剧《酒醉罗曼史》讲述前特种部队成员蔡龙珠（金世正 饰）转行后担任志尚酒业的釜山分店主管长达六年，某天她突然接获通知，由她主理的分店将与庆尚南道地区合并！为了守护团队，龙珠前往总公司了解，却被告知只要赢得酿酒大师尹珉主（李钟元 饰）的青睐，让他与志尚合作开发新产品，就有机会拯救釜山分店！珉主本身是一名超敏感人士，习惯与人保持距离，但是他却看到龙珠内心的伤痛并愿意主动接触。



金世正不用替身、亲自上阵、非常拼命

《酒醉罗曼史》以轻松搞笑的氛围收获好评，剧中龙珠为了确认珉主的安危，竟然亲身在窗外游绳降落；她亦数度展现了前特种部队、「超级英雄」般的敏捷身手，例如与盗卖产品的经销商肉搏、为了追回拖欠款项上演飞车追逐，不顾自身安危非常拼命，但是她稳定的搞笑演技和独特的清爽魅力，成功为剧集加分。



过去金世正经常饰演乐观积极的角色，这次她以超热情卖酒女王登场，让不少观众担心她从此被定型，对此她坦言：「我认为演戏是一步一步走下去的，你可能会认为这是重覆的角色，但是如果你仔细观察，就会发现角色都不一样，我不会担心、也不会不耐烦，当我这样想的时候，我积极的一面就会自然地展现出来，我所演绎的特种部队也会有所不同，我希望没有失去『浪漫喜剧女神』的称号。」



李钟元亦表示：「除了啤酒的故事，《酒醉罗曼史》还有爱情、包容、理解、友谊等不同元素，这是一部适合喝著冰啤酒看的好剧，就像啤酒一样可以让你精神焕发。」



Viu Original原创爱情喜剧《酒醉罗曼史》逢星期一、二晚上在「黄Viu」上架， 香港观众亦可一并收看Viu Original原创剧《重组家庭》、《或好或坏的东载》和《如此亲密的背叛者》，尽览本季最新韩剧。



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