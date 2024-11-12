鄭雨盛&申鉉彬克服13歲年齡差熱戀？！ 雙方光速否認，但網友：兩人其實很般配

演員鄭雨盛與申鉉彬在迅速否認了兩人相差13歲的戀愛傳聞後，網友們的反應依然熱烈。

日前韓國網路上盛傳鄭雨盛和申鉉彬疑似戀愛中，兩人穿戴情侶物品，引爆網友們熱議。不過這場「戀情風波」並沒有持續太久，‎兩人的經紀公司火速出面出面澄清，迅速撲滅了這場輿論火災。

*先前報導回顧：

‎〈網上驚爆男神鄭雨盛與小13歲的申鉉彬熱戀中！因戲生愛？官方回應：毫無根據〉‎

鄭雨盛的經紀公司Artist Company澄清「戀愛傳聞完全不屬實」，並稱網上關於「情侶物品」的推測純屬「臆測」。 申鉉彬的經紀公司YOOBORN COMPANY也回應稱「戀愛傳聞毫無根據」，所謂的情侶帽其實是電視劇《跟我說愛我》劇組的團體帽。兩人曾去過同一家餐廳一事也被解釋為「與戀愛無關」，僅僅是「偶然事件」。



兩人的戀愛傳聞最初源自網路社群，網友們透過鄭雨盛和申鉉彬穿、戴過相同的羽絨服、帽子，以及申鉉彬在生日當天造訪了鄭雨盛常去的酒吧、兩人同日造訪同一餐廳等細節，推測兩人可能在戀愛。鄭雨盛和申鉉彬曾在2020年的電影《抓住救命稻草的野獸們》和去年的電視劇《跟我說愛我》中合作過。《跟我說愛我》講述了一位以手語溝通的畫家車鎮宇與以心靈傾聽的演員鄭暮恩之間無聲的愛情故事。

在該劇的終映採訪中，鄭雨盛稱申鉉彬是「讓人信賴的同事」，一起合作時「非常有依靠感」，甚至感歎「申鉉彬萬歲！」申鉉彬則表示：「鄭雨盛前輩通過情感和眼神給了我力量，他說『我知道哪裡難，我會盡力幫你，你儘管按照自己的想法去做』，在信任和關愛中完成了作品。」



被劇中的情節感動的粉絲們不論傳聞真假，都樂於談論兩人的「戀愛」話題。 此外，不少網友評論稱「如果是真的也挺好，兩人很般配」、「在劇中也很合適」、「有些否認戀愛後結婚的例子，期待他們的未來」、「兩人看起來很相配」等，對兩人的曾經綪表現出積極的反應。



此外，鄭雨盛將出演Disney+系列《韓國製造/Made in Korea》，該劇講述了充滿野心的白基泰與全力阻止他的檢察官張健永在動蕩的1970年代，面對貫穿時代的巨大事件的故事，演員玄彬、趙汝貞等也將參演。

申鉉彬則在9月剛剛結束了出演了電視劇《凌晨兩點的灰姑娘》的拍攝，目前正在為延尚昊導演的新作《臉》上映做準備。 《臉》講述了被譽為「活著的奇跡」的盲人篆刻大師林英奎之子林東煥，在發現40年前失蹤的母親的白骨遺骸後，試圖揭開母親死亡真相的故事，由申鉉彬、權海驍等人將參演。

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