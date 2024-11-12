徐玄振&孔劉懸疑韓劇《一箱情緣》正式預告：從「假結婚」開始的混亂關係，男神、女神互飆演技！

在 Netflix 懸疑韓劇《一箱情緣》中，演員徐玄振和孔劉因假結婚而糾纏不清的正式中字預告，眼神裡全是戲～～～。

Netflix 今天公開了《一箱情緣》（The Trunk）的正式預告及雙人海報，震撼人心的氛圍感，讓觀眾們更加期待開播。



劇情講述因湖邊浮出的行李箱，一間秘密婚姻介紹公司隨之曝光，一對夫妻的詭異婚姻也被捲入事件的漩渦；故事背景設定為高級婚介服務，他們為顧客量身定製尋找合約期限只有一年的配偶。這部懸疑愛情劇描繪了各種人與人之間錯綜複雜的關係和情感，包括愛、憐憫、救贖、執著、慾望、孤獨和空虛寂寞等等。



最新公開的雙人海報一眼呈現了合約夫妻之間的微妙關係，看似親密卻又疏離。在他們的目光中透露出空虛與寂寥，引發了大家對兩人故事的好奇心。雖身處暗處，卻又被光芒照亮，預示著他們彼此之間的心情即將帶來變化。



▼《一箱情緣》正式預告：「假結婚到底有什麼意義？」、「假戲可能會變成真做嗎？」、「誰知道呢？我們可能注定要在一起」



【人物簡介】



▼徐玄振飾演合同制婚姻介紹公司「NM」的職員－盧仁智，同時也是個不婚主義者，她經歷過四次婚姻，正元是她的第五任丈夫。



▼孔劉飾演音樂製作人－韓正元，認為世上所有婚姻都是騙局，卻很諷刺的思念著婚配的第一任妻子，於是再次使用服務，與第二任妻子盧仁智相遇了。



《一箱情緣》改編自人氣小說，由《我們的藍調時光》金圭泰導演和《花郎》朴恩英編劇合作打造，將於 11 月 29 日在 Netflix 全球首播。



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