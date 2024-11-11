GOT7有謙訪台開唱「11／22過生日」相約Zepp New Taipei見！台灣美食清單曝光「必吃鼎泰豐」，告白鳥寶寶：被熱情的愛所驚訝

韓國男團GOT7成員有謙（YUGYEOM）長相帥氣又兼具183公分完美身高比例，不僅有著卓越的跳舞實力，還曾驚喜出演歌唱節目《蒙面歌王》展現蜜糖般的歌喉，是全方位發展的寶藏歌手。他2023年8月曾來到台北舉辦個人演唱會，沒忘記與鳥寶寶（官方粉絲名稱）許下的承諾，時隔1年多再度來台，預計在11月22日重返Zepp New Taipei，他越洋點名「每次來台必吃鼎泰豐」，主辦單位「遠雄創藝」今（17日）釋出售票資訊，提醒粉絲搶票當日記得設鬧鐘！

有謙日前宣布加入大型選秀男子節目《Universe League》，以製作人身份加盟，通過練習生選拔比賽挑選隊員，為打造最新男子團體出一份力。而他2月推出正規專輯《TRUST ME》主打歌〈1 MINUTE〉旋律輕快、朗朗上口，處處可見他與歌手好友們的舞蹈挑戰，圈內人緣極佳，GOT7榮宰、ZEROBASEONE成韓彬和韓維辰、MAMAMOO玟星、Super Junior神童和始源等人皆有參與短片拍攝。

有趣的是，有謙4月接受雜誌《BAZAAR Kore》採訪時，聊到與後輩團體TWS合作舞蹈挑戰的幕後秘辛，當時收到TWS送的簽名專輯，上面還有感謝字句，只是文字寫著「謝謝您為KPOP文化盡一份心力」，來自後輩過於敬重的謝意，他笑到失聲並委屈地喊著：「我很感謝那些話語，但彷彿我是被刻在石板上的偉人般，我還沒有年紀那麼大啦！」插曲令他哭笑不得。



有謙相隔1年再次來到台北開唱，Waterbomb活動延期沒關係，鳥寶寶不要難過，主辦單位「遠雄創藝」17日釋出售票資訊，票價分為一樓4780元、二樓4980元、二樓站區3780元，門票22日中午已在拓元系統全面啟售。



值得一提的是，有謙將在11月17日迎來27歲生日，「2024 YUGYEOM TOUR TRUSTY」台北站巡演日期訂於11月22日，他越洋分享今年生日願望「希望所有我愛的人都能健康幸福」，時刻想著身邊親朋好友與粉絲。過去數度訪台，他點名必吃清單：「我一定會去鼎泰豐哈哈，因為實在是太好吃了！哈哈。」



巡演名稱為「TRUSTY」代表著可靠與信任的意涵，他向歌迷告白，「各位鳥寶寶，真的非常感謝你們讓我能夠做音樂和登上舞台，有了你們的支持，我會繼續勇往直前！」音樂上一路有歌迷陪伴，令他倍感安心。對於台灣粉絲的支持，他牢記在心：「每次來到台灣，我都會被你們熱情的愛所驚訝。」他展現最真摯的告白，「不管我身在何處，你們的愛我都不會忘記，始終放在心中。我會努力回報你們的愛，讓你們能夠感受到。」相約11月22日與鳥寶寶不見不散！



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞