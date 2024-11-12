HAHA曝光劉在錫給曹世鎬的禮金高達1000萬！網友：果然藝人是另一個世界

「人脈之王」曹世鎬於10月在首爾最頂級的新羅酒店舉辦了婚禮，迎娶小她9歲的素人嬌妻，這場婚禮共邀請了賓客900人，其中不乏娛樂圈頂流，被網友們戲稱「大半個娛樂圈都來了」，娛樂圈真·社交達人非曹世鎬莫屬！

網友們除了關注當天賓客們的穿搭之外，最為津津樂道的當屬大家給的禮金。 前幾日播出的《劉QUIZ ON BLOCK》裡，曹世鎬特別感謝了「國民MC」劉在錫，不僅託了對方的福，終於步入婚姻殿堂，還爆料「哥給的（禮金）太多了，真的很感激！」



日前，Tomorrow X Together的杋圭作為嘉賓做客Haha和梁世燦的節目。 節目中Haha接到了藝人鄭埻夏的電話，打開免提接通電話後，Haha被問到「今天去（曹）世鎬的婚禮嗎？ 」沒想到Haha突然掛斷電話，逗得全場哈哈大笑。

當時鄭埻夏因為主持其他朋友的婚禮，無法出席曹世鎬的婚禮。 TXT杋圭提到自己會參加曹世鎬的婚禮後，Haha開玩笑地請求他代替鄭埻夏給個「賀禮」。 答應了這個請求的范奎在與鄭埻夏的通話中，按照Haha的「指示」詢問了賀禮金額。 鄭埻夏說雖然他不會出席，但會送上200萬（下同，下同）的禮金。



聽到後Haha接著問道：「那你在我婚禮上給了多少？」鄭埻夏則表示：「你那時候我也給了差不多的金額吧？」暗示也給了類似的數額。 Haha調侃道：「（劉）在錫哥給了1000萬呢！」鄭埻夏則笑著回應：「你怎麼能跟在錫比？ 我們的片酬可不一樣！」

看到相關影片的網友們紛紛留言：「感覺藝人們賀禮起步就是200萬，類似普通人給10萬吧」、「這簡直是現實版《他們的世界》」、「劉在錫的賀禮金額果然不一般」等。

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