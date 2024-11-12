T-ara不和&霸凌重提：「你为什么打柳和荣？」芝妍遭炮轰

MBK娱乐公司代表金光洙日前关於女团T-ara的言论再次将成员们推上舆论的风口浪尖，沉寂了多年的对内不和、霸凌传闻再次浮出水面，同时成员芝妍面临打击。

在过去的三天里，芝妍的个人社交帐号几乎成为批评的集中地，贴文下充斥著「还打了耳光吗？」、「真是厉害」、「请解释为什么打人」等留言。 9日，MBK娱乐公司代表金光洙在MBN节目《Let's Go 3》中提到相关事件，表示由於柳和荣以脚伤为由缺席了日本武道馆的公演，其他成员因此受到了牵连。 随后在社交媒体上开始出现「内部有问题」的传闻，使得自己忍无可忍，撕毁了柳和荣和柳孝荣姐妹的合约。

然而，柳和荣和柳孝荣姐妹在10日和11日接连发表声明反驳金代表的说法。 柳和荣声称「确实遭到T-ara成员的霸凌，甚至受到了言语和肢体暴力」。 柳孝荣也表示「给雅凛发简讯是为了不让她再欺负我妹妹，当时我害怕和荣会有不好的想法」。



关於此事件，其他T-ara成员保持了沉默。 然而，有关「芝妍在练习时打了柳和荣耳光」、「柳和荣曾在美发沙龙里耍大牌，命令员工『喂，洗发水』」等的过去事件也再次受到关注。



更有一名自称是Core Contents Media前员工的网友A某发声，称「老成员们气场太强，因此和荣和雅凛无法融入团体，暴力和言语暴力确实存在。 记得有一次看到和荣在哭，问她发生了什么事，她说是被成员打了，员工们也在旁观而不作声」。随著关於柳和荣被打的言论不断被重新提起，要求芝妍作出解释的声音也愈发高涨。

此外，芝妍上个月还传出了与棒球选手黄载均分手的消息。 两人自今年年初就数次卷入离婚传闻，而黄载均被曝出曾在凌晨与异性一同饮酒，令外界议论不休。 最终在结婚两年后决定离婚，让粉丝们倍感遗憾。 如今加上旧事重提，让芝妍度过了她人生中艰难的一年。

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