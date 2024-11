【有片】JX演唱會「IDENTITY」首日反響超火爆！金在中&金俊秀時隔15年再唱東方神起經典歌曲，粉絲飆淚「青春回憶復甦」

東方神起和JYJ前成員金在中、金俊秀最近組成雙人企劃組合JX,昨晚(8日)在首爾KSPO體育館舉行了第一場演唱會「IDENTITY」,引起大量關註和好評。

演唱會開場就是三首經典快歌《Rising sun》《Purple line》《“O”-正. 反. 合. 》,幾首抒情歌之後金在中和金俊秀帶來了各自的Solo舞台《Tarantallegra》《Flower》《Devotion》《Summer J》等,現場氣氛持續高漲。



接著是多首東方神起時期的日文歌曲,包括《Stand by U》《明日將至》《為何我會喜歡上你》《Begin》等。



唱到《Proud》時金在中和金俊秀多次哽咽,大屏幕上還播放了2007年東方神起武道館演唱會的畫面,令不少粉絲哭成淚人。



I remember those times when I used to binge watch my five in the black DVD with the hopes of hearing PROUD live someday, and it feels unreal my dream finally came true It was worth the wait!!! #JX_IDENTITY pic.twitter.com/LG8zxU88rN