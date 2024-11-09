【有片】JX演唱會「IDENTITY」首日反響超火爆！金在中&金俊秀時隔15年再唱東方神起經典歌曲，粉絲飆淚「青春回憶復甦」
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【有片】JX演唱會「IDENTITY」首日反響超火爆！金在中&金俊秀時隔15年再唱東方神起經典歌曲，粉絲飆淚「青春回憶復甦」

KPOP   2024年11月9日   星期六17:23   Sani  

（封面圖源：X@JX_identity）

東方神起和JYJ前成員金在中、金俊秀最近組成雙人企劃組合JX，昨晚（8日）在首爾KSPO體育館舉行了第一場演唱會「IDENTITY」，引起大量關註和好評。

演唱會開場就是三首經典快歌《Rising sun》《Purple line》《“O”-正. 反. 合. 》，幾首抒情歌之後金在中和金俊秀帶來了各自的Solo舞台《Tarantallegra》《Flower》《Devotion》《Summer J》等，現場氣氛持續高漲。

接著是多首東方神起時期的日文歌曲，包括《Stand by U》《明日將至》《為何我會喜歡上你》《Begin》等。

唱到《Proud》時金在中和金俊秀多次哽咽，大屏幕上還播放了2007年東方神起武道館演唱會的畫面，令不少粉絲哭成淚人。

壓軸又是兩首經典《The Way U Are》《咒文Mirotic》，兩度安可演唱了《Hug》《氣球》《Empty》《Love in The Ice》，讓粉絲大呼驚喜和感動。

直拍影片上傳至SNS後，網友們紛紛稱讚金在中和金俊秀實力不減當年：「唱歌跳舞都超強，帥到沒邊」「兩個人把五人份的歌都消化得很好，太厲害了」「邊跳邊唱但完全沒有失誤，真了不起」「原來我從未忘記這些歌」「回憶全都醒來了」「好想回到過去」。

目前金俊秀積極活躍於歌手和音樂劇領域，曾出演《莫札特》《伊麗莎白》《德古拉》《死亡筆記》《西城故事》等多部音樂劇，將在17日開幕的《阿拉丁》中飾演主角阿拉丁。 金在中則同時兼顧歌手和演員工作，其去年創立的公司iNKODE最近還推出了首個女團「SAY MY NAME」。

「IDENTITY」演唱會首爾場一連三日、將持續至10日，日本場次將於12月14日和15日在琦玉縣的西武巨蛋舉行。
（圖源：X@JX_identity）

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