【有片】JX演唱會「IDENTITY」首日反響超火爆！金在中&金俊秀時隔15年再唱東方神起經典歌曲，粉絲飆淚「青春回憶復甦」

東方神起和JYJ前成員金在中、金俊秀最近組成雙人企劃組合JX，昨晚（8日）在首爾KSPO體育館舉行了第一場演唱會「IDENTITY」，引起大量關註和好評。

演唱會開場就是三首經典快歌《Rising sun》《Purple line》《“O”-正. 反. 合. 》，幾首抒情歌之後金在中和金俊秀帶來了各自的Solo舞台《Tarantallegra》《Flower》《Devotion》《Summer J》等，現場氣氛持續高漲。



퍼플라인 무대 연출도 쩔고 노래도 쩔고 춤도 쩔고 이게 바로 아이덴티티다~~! pic.twitter.com/D9gvjtopmt — (@S2_XIA_) November 8, 2024

接著是多首東方神起時期的日文歌曲，包括《Stand by U》《明日將至》《為何我會喜歡上你》《Begin》等。



다들 고막 열어 정품의 하루카나 들어간다 pic.twitter.com/nplo3ZIAoG — (@S2_XIA_) November 8, 2024

唱到《Proud》時金在中和金俊秀多次哽咽，大屏幕上還播放了2007年東方神起武道館演唱會的畫面，令不少粉絲哭成淚人。



I remember those times when I used to binge watch my five in the black DVD with the hopes of hearing PROUD live someday, and it feels unreal my dream finally came true It was worth the wait!!! #JX_IDENTITY pic.twitter.com/LG8zxU88rN — Ren (@massudance) November 8, 2024

壓軸又是兩首經典《The Way U Are》《咒文Mirotic》，兩度安可演唱了《Hug》《氣球》《Empty》《Love in The Ice》，讓粉絲大呼驚喜和感動。



권력 가득한 2024년도 주문을 맛보세요 pic.twitter.com/MrQQr8gZUs — (@S2_XIA_) November 8, 2024

直拍影片上傳至SNS後，網友們紛紛稱讚金在中和金俊秀實力不減當年：「唱歌跳舞都超強，帥到沒邊」「兩個人把五人份的歌都消化得很好，太厲害了」「邊跳邊唱但完全沒有失誤，真了不起」「原來我從未忘記這些歌」「回憶全都醒來了」「好想回到過去」。

目前金俊秀積極活躍於歌手和音樂劇領域，曾出演《莫札特》《伊麗莎白》《德古拉》《死亡筆記》《西城故事》等多部音樂劇，將在17日開幕的《阿拉丁》中飾演主角阿拉丁。 金在中則同時兼顧歌手和演員工作，其去年創立的公司iNKODE最近還推出了首個女團「SAY MY NAME」。

「IDENTITY」演唱會首爾場一連三日、將持續至10日，日本場次將於12月14日和15日在琦玉縣的西武巨蛋舉行。



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