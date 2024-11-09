【有片】JX演唱会<IDENTITY>首日反响超火爆！金在中&金俊秀时隔15年再唱东方神起经典歌曲，粉丝飙泪「青春回忆复苏」
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【有片】JX演唱会首日反响超火爆！金在中&金俊秀时隔15年再唱东方神起经典歌曲，粉丝飙泪「青春回忆复苏」

KPOP   2024年11月9日   星期六17:23   Sani  

（封面图源：X@JX_identity）

东方神起和JYJ前成员金在中、金俊秀最近组成双人企划组合JX，昨晚（8日）在首尔KSPO体育馆举行了第一场演唱会，引起大量关注和好评。

演唱会开场就是三首经典快歌《Rising sun》《Purple line》《“O”-正. 反. 合. 》，几首抒情歌之后金在中和金俊秀带来了各自的Solo舞台《Tarantallegra》《Flower》《Devotion》《Summer J》等，现场气氛持续高涨。

接著是多首东方神起时期的日文歌曲，包括《Stand by U》《明日将至》《为何我会喜欢上你》《Begin》等。

唱到《Proud》时金在中和金俊秀多次哽咽，大屏幕上还播放了2007年东方神起武道馆演唱会的画面，令不少粉丝哭成泪人。

压轴又是两首经典《The Way U Are》《咒文Mirotic》，两度安可演唱了《Hug》《气球》《Empty》《Love in The Ice》，让粉丝大呼惊喜和感动。

直拍影片上传至SNS后，网友们纷纷称赞金在中和金俊秀实力不减当年：「唱歌跳舞都超强，帅到没边」「两个人把五人份的歌都消化得很好，太厉害了」「边跳边唱但完全没有失误，真了不起」「原来我从未忘记这些歌」「回忆全都醒来了」「好想回到过去」。

目前金俊秀积极活跃於歌手和音乐剧领域，曾出演《莫札特》《伊丽莎白》《德古拉》《死亡笔记》《西城故事》等多部音乐剧，将在17日开幕的《阿拉丁》中饰演主角阿拉丁。 金在中则同时兼顾歌手和演员工作，其去年创立的公司iNKODE最近还推出了首个女团「SAY MY NAME」。

演唱会首尔场一连三日、将持续至10日，日本场次将於12月14日和15日在琦玉县的西武巨蛋举行。
（图源：X@JX_identity）

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