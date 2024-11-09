【有片】JX演唱会<IDENTITY>首日反响超火爆！金在中&金俊秀时隔15年再唱东方神起经典歌曲，粉丝飙泪「青春回忆复苏」

东方神起和JYJ前成员金在中、金俊秀最近组成双人企划组合JX，昨晚（8日）在首尔KSPO体育馆举行了第一场演唱会 ，引起大量关注和好评。

演唱会开场就是三首经典快歌《Rising sun》《Purple line》《“O”-正. 反. 合. 》，几首抒情歌之后金在中和金俊秀带来了各自的Solo舞台《Tarantallegra》《Flower》《Devotion》《Summer J》等，现场气氛持续高涨。



퍼플라인 무대 연출도 쩔고 노래도 쩔고 춤도 쩔고 이게 바로 아이덴티티다~~! pic.twitter.com/D9gvjtopmt — (@S2_XIA_) November 8, 2024

接著是多首东方神起时期的日文歌曲，包括《Stand by U》《明日将至》《为何我会喜欢上你》《Begin》等。



다들 고막 열어 정품의 하루카나 들어간다 pic.twitter.com/nplo3ZIAoG — (@S2_XIA_) November 8, 2024

唱到《Proud》时金在中和金俊秀多次哽咽，大屏幕上还播放了2007年东方神起武道馆演唱会的画面，令不少粉丝哭成泪人。



I remember those times when I used to binge watch my five in the black DVD with the hopes of hearing PROUD live someday, and it feels unreal my dream finally came true It was worth the wait!!! #JX_IDENTITY pic.twitter.com/LG8zxU88rN — Ren (@massudance) November 8, 2024

压轴又是两首经典《The Way U Are》《咒文Mirotic》，两度安可演唱了《Hug》《气球》《Empty》《Love in The Ice》，让粉丝大呼惊喜和感动。



권력 가득한 2024년도 주문을 맛보세요 pic.twitter.com/MrQQr8gZUs — (@S2_XIA_) November 8, 2024

直拍影片上传至SNS后，网友们纷纷称赞金在中和金俊秀实力不减当年：「唱歌跳舞都超强，帅到没边」「两个人把五人份的歌都消化得很好，太厉害了」「边跳边唱但完全没有失误，真了不起」「原来我从未忘记这些歌」「回忆全都醒来了」「好想回到过去」。

目前金俊秀积极活跃於歌手和音乐剧领域，曾出演《莫札特》《伊丽莎白》《德古拉》《死亡笔记》《西城故事》等多部音乐剧，将在17日开幕的《阿拉丁》中饰演主角阿拉丁。 金在中则同时兼顾歌手和演员工作，其去年创立的公司iNKODE最近还推出了首个女团「SAY MY NAME」。

演唱会首尔场一连三日、将持续至10日，日本场次将於12月14日和15日在琦玉县的西武巨蛋举行。



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