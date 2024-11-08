《熱血司祭2》今日回歸！金南佶面對新作品議論表達立場：「還沒能進行討論，不會讓大家失望～」

演員金南佶日前傳出將接演漫改電視劇《極權教師》並引發熱議，他更親自發表立場聲明，目前他將集中心力於今日即將首播的《熱血司祭2》，其餘的部分也請大家別擔心。

*先前報導回顧：

‎〈金南佶有望接拍漫改爽劇《極權教師》，韓網友竟極力反對！原作涉及種族歧視、北美早已下架〉‎



11月8日金南佶表示，今天就是《熱血司祭2》金海日神父再度向大家見面的開心日子了！有關日前討論其他作品的選角相關報導，讓許多粉絲們感到憂心，他也聽說了。金南佶也提到公司方面的確收到了《極權教師》這作品的提案，但是他本人也需要自己參與討論，不管最後是拒絕還是接受，都必須有禮貌地回應提案方，傳達他的想法。



金南佶接下來也提到，現在的他除了《熱血司祭2》之外沒有時間考慮其他的事情，如同大家歷經長久的等待並且這樣喜愛《熱血司祭2》，為了報答所有觀眾們的期待，金南佶與所有演員同仁們還有該電視劇的製作組，都正在盡全力進行最終的拍攝行程，希望大家能夠相信他，並且今年冬天也期待讓《熱血司祭2》每個週末都能陪伴大家，帶給大家更多笑聲。



日前曾傳出金南佶正在考慮接演《極權教師》的消息，由於這一部網路漫畫劇情描述越界的學生，以及不懂界線的家長，劃清了界線的教師導致教權下降的社會為背景，讓不怕孩子的大人們登場，說明孩子們做錯了什麼，而金南佶接到的提案邀請，是劇中現場監督官的一個角色。《極權教師》在漫畫連載時就曾因種族歧視以及女權主義話題、學生體罰等等議題陷入爭議，因此粉絲們對金南佶是否接演表達擔憂。



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