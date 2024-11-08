「刀群舞始祖」INFINITE明年1月訪澳，一連兩天舉行15週年演唱會！首爾三場門票開賣同時火速售罄，六人六色海報公開

「刀群舞始祖」INFINITE 將於2025年1月11日-12日(星期六-日)一連兩天假新濠影滙綜藝館舉行由D-SHOW主辦的「INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN MACAU」演唱會！

是次演唱會為INFINITE出道15週年演唱會，對INFINITE和一眾INSPIRIT們意義非凡，所以12月6日-8日一連三天的首爾場門票於開賣同時火速宣告售罄！而為了不辜負INSPIRIT們的支持，INFINTIE更誓言會以刀群舞的姿勢和像吃了CD般的live表演回饋一眾粉絲。

繼首爾場，INFINITE將會於12月到明年3月期間依次到訪台北、澳門、印尼、新加坡、日本、馬來西亞以及香港共8個城市/國家，舉行一共13場演唱會。而早前INFINITE亦一同公開了演唱會概念海報，六位成員在藍色燈光的映射下用強烈的眼神凝視著鏡頭，六人六色各自散發不一樣的成熟美。





INFINITE澳門站演唱會門票將於11月26日(星期二)中午12時於 「新濠影滙」和「大麦网」官方網站公開發售，票價分別為HKD/MOP$1,888 / $1,588 / $1,588 (視線受阻區)/$1,288 及 $988 。購買$1,888及$1,588門票的粉絲均可以獲得團體合照(20人一組)、親筆簽名板以及親筆簽名即影即有等福利的抽獎機會，購買$1,888門票的粉絲更可以觀看綵排，各位粉絲記得mark實以上搶飛日期和時間啦！





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