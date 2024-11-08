【韓網熱門】TXT秀彬故意經常提到KARA的原因

男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）隊長秀彬近日出演網綜《最愛的最愛》（本命的本命）第一期，以同好會形式介紹自己的本命女團KARA。

秀彬回憶道，第一次參加KARA粉絲線下聚會時，大部份粉絲都是叔叔，小小的秀彬手裡只有一張專輯，於是叔叔們送給他日曆、應援手燈、橫幅等各種周邊，叮囑他要一直喜歡KARA。

叔叔們看秀彬長相帥氣便問他是做什麼的，秀彬說是練習生，叔叔們於是拜託他：如果出道的話請經常在電視上提到KARA，以免她們被大眾忘記。 後來KARA回歸時，秀彬立即PO文請大家關注，並表示當時的回憶非常溫暖。



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아니 대박.. 수빈이 첫 카라팬들과의 오프썰

그때 삼촌팬들밖에 없었는데 수빈이는 가진게 앨범 1나 밖에 없어가지구 삼촌들이 슬로건, 응원봉, 캘린더 같은거 주면서 연습생이었던 수빈이(수빈이가 연습생이라고 밝힘..) 데뷔하면 카라누나들 언급 많이 해달라고했대 사람들한테 잊혀지지않게 pic.twitter.com/Taq2SQGfBv — ‎오물조물 (@txt_sarangdan2) November 7, 2024

韓國網友評論：

1. 好感動...

2. 粉絲的心都是一樣的... 這就是純愛啊...

3. 好浪漫的感覺... 追星族之間的協議...

4. 我看了整期節目，真的很好笑，看到這裡突然流淚ᅲᅲᅮᅮ

5. KARA的粉絲們好溫暖，哭了

6. 現在那些叔叔們一定也很感動吧

7. 粉絲們的心意都是一樣的ᅮᅮᅲ沒有忘記並且遵守約定的秀彬也非常溫暖

8. 這個人的外表是社交達人、絕世美男，但內心卻是阿宅，神奇kkk

9. 其實奎利混在觀眾裡，後來秀彬跳KARA舞的時候她突然出來，秀彬反應超可愛kkkk大家都去看吧！

10. 我是KARA粉絲，為了好笑才看這期節目，結果非常感動。 奎利好像也在那段時間很受感動

11. 即使是第一次見面的人，只要是同一位偶像的粉絲，不論年齡，馬上就會產生親近感。 在我最愛的圈子裡這樣被照顧，真的會留下深刻的回憶，超級感動啊ᅲᅲᅲ

12. 這個話題跟HYBE無關，有些人為什麼非要在留言區罵HYBE藝人呢？

13. 祈願TXT早日脫離HYBE吧

出處：https://theqoo.net/hot/3477082632

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