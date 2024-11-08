【韩网热门】TXT秀彬故意经常提到KARA的原因

男团TXT（TOMORROW X TOGETHER）队长秀彬近日出演网综《最爱的最爱》（本命的本命）第一集，以同好会形式介绍自己的本命女团KARA。

秀彬回忆道，第一次参加KARA粉丝线下聚会时，大部份粉丝都是叔叔，小小的秀彬手里只有一张专辑，於是叔叔们送给他日历、应援手灯、横幅等各种周边，叮嘱他要一直喜欢KARA。

叔叔们看秀彬长相帅气便问他是做什么的，秀彬说是练习生，叔叔们於是拜托他：如果出道的话请经常在电视上提到KARA，以免她们被大众忘记。后来KARA回归时，秀彬立即PO文请大家关注，并表示当时的回忆非常温暖。



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아니 대박.. 수빈이 첫 카라팬들과의 오프썰

그때 삼촌팬들밖에 없었는데 수빈이는 가진게 앨범 1나 밖에 없어가지구 삼촌들이 슬로건, 응원봉, 캘린더 같은거 주면서 연습생이었던 수빈이(수빈이가 연습생이라고 밝힘..) 데뷔하면 카라누나들 언급 많이 해달라고했대 사람들한테 잊혀지지않게 pic.twitter.com/Taq2SQGfBv — ‎오물조물 (@txt_sarangdan2) November 7, 2024

韩国网友评论：

1. 好感动...

2. 粉丝的心都是一样的... 这就是纯爱啊...

3. 好浪漫的感觉... 追星族之间的协议...

4. 我看了整期节目，真的很好笑，看到这里突然流泪ᅲᅲᅮᅮ

5. KARA的粉丝们好温暖，哭了

6. 现在那些叔叔们一定也很感动吧

7. 粉丝们的心意都是一样的ᅮᅮᅲ没有忘记并且遵守约定的秀彬也非常温暖

8. 这个人的外表是社交达人、绝世美男，但内心却是阿宅，神奇kkk

9. 其实奎利混在观众里，后来秀彬跳KARA舞的时候她突然出来，秀彬反应超可爱kkkk大家都去看吧！

10. 我是KARA粉丝，为了好笑才看这期节目，结果非常感动。 奎利好像也在那段时间很受感动

11. 即使是第一次见面的人，只要是同一位偶像的粉丝，不论年龄，马上就会产生亲近感。 在我最爱的圈子里这样被照顾，真的会留下深刻的回忆，超级感动啊ᅲᅲᅲ

12. 这个话题跟HYBE无关，有些人为什么非要在留言区骂HYBE艺人呢？

13. 祈愿TXT早日脱离HYBE吧

出处：https://theqoo.net/hot/3477082632

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