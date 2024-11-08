請查收你的痞壞男池昌旭！Disney+《江南B-Side》化身神秘掮客　抓狂眼神掀討論

劇荒怎麼辦？找Disney+準沒錯！像是獨家跟播、由金泰梨主演的《正年》，不僅有熱血追夢的故事，同性間的愛讓人看得感人又揪心，收視率更是穩坐同時段冠軍；也別忘記要看《來自地獄的法官》，朴信惠化身地獄系惡女，對罪犯狠虐不手軟！而下半年更是邀請到男神池昌旭助陣，他將化身最頹廢皮條客在Disney+全新犯罪驚悚韓劇《江南B-Side》中大展身手，剛開播就吸引熱烈討論，劇迷大讚池昌旭這次風格跟以往男神完全不同，暴力美學風格再攀新帥度。

池昌旭超狂1打10

要跟拍過最多武打戲的男人，莫過於池昌旭莫屬！過去他就曾在《Healer》、《THE K2》、《惡中之惡》中有相當精彩的打戲，俐落的身手加上帥氣的臉蛋，讓他人氣再攀升。而這次在《江南 B-Side》中飾演的尹吉晧再度大秀打戲，而且這次武器還只有一把小刀就要面對10位以上惡煞！也讓劇迷笑稱「編劇實在太狠了～」不過不虧是有經驗的男人，池昌旭三兩下就將一票對手打趴，全身是血還可以負傷跳河，可說是戰鬥力十足。

另外一大亮點則是他這次的人設，過去當過警察、保鑣，但這次他化身頹廢皮條客，負責載送小姐上門。亮色系的墨鏡、存在感十足的豹紋毛衣讓他一出場就無法忽視，但卻意外發生旗下小姐遭殺害，為了找到兇手他賭上性命，相當多幕都展現了令人目瞪口呆的抓狂演技，究竟他的下一步到底該何去何從？讓人又擔心又好奇！



最關鍵的影片

如果你喜愛《惡中之惡》千萬不要錯過這部《江南B-Side》！因為除了打戲一樣讓人看得緊張萬分之外，連班底都相當神似。除了有池昌旭之外，更二度搭檔怪物新人BIBI金形瑞（金亨瑞）。BIBI在劇中飾演尹吉晧旗下紅牌金滓熙，但才首集她就展開逃亡，其中一幕她手機閃過的一段影片，似乎就是她遭各方人馬追殺的主因。

這段影片從首兩集給出的資訊看來，似乎與劇中反派、人氣偶像盧俊瑞有關，盧俊瑞堪稱是劇中最大惡角，外表是人氣偶像，但私下吸毒、上酒店找小姐樣樣來，劇迷猜測是盧俊瑞吸毒的影片遭偷拍。原先滓熙一度想刪除，但最後又罷手。目前看來，這段影片很有可能將是左右劇情發展的關鍵因素。



姜董佑的女兒

飾演刑警姜董佑的趙祐鎮，在《江南B-Side》同樣打戲滿滿，他因為抓到同僚貪汙因此獲得獎賞，但卻被明升暗降調到偏鄉地區。直到被指派調查江南失蹤案才重新回到首爾。然而他最大的隱憂莫過於時常自殘且有自殺傾向的女兒，且意外想起，似乎女兒也跟滓熙的關係很不一般？!

在第二集中他發現女兒與滓熙手臂都有同樣刺青，女兒更是多次希望爸爸可以幫幫滓熙，但對於姜董佑來說金滓熙只是一名不良少女，而金滓熙似乎也看透這一切斷然拒絕幫忙。直到金滓熙再次失蹤後，女兒又央求爸爸可以找到她，姜董佑除了開始深入追查滓熙的下落，也將釐清兩個女孩之間到底是什麼關係。



河潤景重拾法律人

在本劇中最關鍵的女性角色除了金滓熙之外，另一位則為飾演檢察官的河潤景，過去她曾在《非常律師禹英禑》、《機智醫生生活》展露頭角，這次終於晉升爲女主角，將與刑警姜董佑、皮條客尹吉晧一同調查江南區的腐敗真相。而這次她不再是「春日暖陽」，而是冷酷無情的閔書真。從接下案子開始就限制所有資訊不對外公開，隨後面對似乎也被反派買通的長官一樣超有底氣，只願意為正義而戰。然而面對身邊全是危機的她，又該如何堅持下去？請一定要鎖定每週三首播的《江南B-Side》。



Disney+ 原創劇《江南B-Side》每周三下午 4:00 上架新集數

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