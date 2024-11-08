BIGBANG三人將在MAMA合體！太陽&大聲參與GD權志龍新歌，MAMA舞台首演

據韓媒10Asia，GD權志龍（G-Dragon）在《POWER》之後還將發行一首單曲，這首新歌有隊友太陽和大聲參與合作，將在本月底的MAMA頒獎禮首次表演。 由此，BIGBANG將在MAMA帶來三人完整體的首次舞台。

2024年MAMA Awards頒獎禮將於11月23日在日本大阪京瓷巨蛋舉辦。 GD這首新歌是BIGBANG三人完整體的第一首合作作品，久違的合體畫面引起全球K-POP粉絲期待。



GD上月底31日剛剛發行新曲《POWER》，不到一個月又推出新歌、規劃合體演出，還表示有要通過BIGBANG實現的巨集大計劃藍圖，兌現了他作為隊長對粉絲的承諾。



此外，BIGBANG在2017年1月以5人形式舉辦了入伍前最後一次完整體演唱會，之後經歷了成員服兵役和離隊的變遷，如今在GD帶領下，與太陽和大聲共同奠定了三人BIGBANG體制。 這次的MAMA，將是BIGBANG睽違7年10個月後的首個完整體舞台。

BIGBANG三人在今年9月的太陽2024巡演「THE LIGHT YEAR」中曾驚喜登台問候粉絲，但這次屬於即興表演、並非正式舞台。 儘管如此，許多粉絲仍為這場相聚激動不已，送上熱烈的支持。



最近BIGBANG三位成員都十分活躍，GD時隔7年4個月之久以先行曲《POWER》回歸，太陽繼續巡演行程，大聲則活躍於電視節目並積極經營個人YT頻道「家大聲」，最新兩期還請來GD和太陽，3人完整體的首個談話節目引發大量粉絲的關注和感慨。



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